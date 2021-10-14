https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754535575.html
Володин сообщил о росте числа депутатов, заболевших COVID-19
Володин сообщил о росте числа депутатов, заболевших COVID-19 - РИА Новости, 14.10.2021
Володин сообщил о росте числа депутатов, заболевших COVID-19
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании палаты сообщил, что 12 депутатов болеют коронавирусом, в то время как ранее болели 11. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:40
2021-10-14T12:40
2021-10-14T12:40
распространение коронавируса
общество
вячеслав володин
госдума рф
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании палаты сообщил, что 12 депутатов болеют коронавирусом, в то время как ранее болели 11."Хочу проинформировать. У нас на сегодняшний день 12 депутатов болеет ковидом. Количество выросло. Было 11 человек. Учитывая, что при регистрации мы информацию собирали и вопросы задавали каждому, есть подтверждающие документы – кто вакцинировался, кто переболел. А кто не болел и не вакцинировался. Если говорить о депутатах, то 92% вакцинировано либо переболели. 8% - это 37 депутатов", - заявил Володин.Также он назвал процентовку по фракциям, где депутаты не болели и не вакцинировались. В "Единой России" - 5%, в ЛДПР – 5%, в СР ЗП – 10%, в КПРФ – 18%, в "Новых людях" 30%.
https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754524844.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф, здоровье - общество, коронавирус в россии
Володин сообщил о росте числа депутатов, заболевших COVID-19
Число депутатов, заболевших COVID-19, увеличилось до 12 человек