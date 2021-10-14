https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754530037.html

В Москве за сутки госпитализировали 1419 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1419 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 14.10.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1419 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1 419 человек с COVID, на ИВЛ находятся 558 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:25

2021-10-14T12:25

2021-10-14T12:25

москва

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 419 человек с COVID, на ИВЛ находятся 558 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 6 712 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 419 человек. На ИВЛ находятся 558 человек",- говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 3 136 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 522 320.Помимо этого, сообщается, что в столице скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирусы, коронавирус в россии