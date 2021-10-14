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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 1419 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1419 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 14.10.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1419 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1 419 человек с COVID, на ИВЛ находятся 558 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:25
2021-10-14T12:25
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
коронавирусы
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 419 человек с COVID, на ИВЛ находятся 558 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 6 712 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 419 человек. На ИВЛ находятся 558 человек",- говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 3 136 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 522 320.Помимо этого, сообщается, что в столице скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирусы, коронавирус в россии
12:25 14.10.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 1419 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1419 пациентов с COVID-19, на ИВЛ — 558 человек

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 419 человек с COVID, на ИВЛ находятся 558 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве выявлено 6 712 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 419 человек. На ИВЛ находятся 558 человек",- говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе выздоровели ещё 3 136 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 522 320.
Помимо этого, сообщается, что в столице скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
 
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