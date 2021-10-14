https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754525071.html
В России за сутки 21 670 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 21 670 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 14.10.2021
В России за сутки 21 670 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 21 670 человек после COVID-19, за все время выздоровели после болезни 6 937 756 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:58
2021-10-14T11:58
2021-10-14T12:04
распространение коронавируса
общество
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москва
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россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. За сутки в России выписаны 21 670 человек после COVID-19, за все время выздоровели после болезни 6 937 756 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 670 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 937 756", - говорится в сообщении.В частности, в Москве — 3136, Санкт-Петербурге — 2004, Подмосковье — 1546.
https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754427192.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:58 14.10.2021 (обновлено: 12:04 14.10.2021)
В России за сутки 21 670 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 21 670 человек выздоровели от COVID-19