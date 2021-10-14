Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754524957.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 14.10.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 зафиксирован в Калмыкии - 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:57
2021-10-14T11:58
распространение коронавируса
общество
магаданская область
камчатский край
здоровье - общество
коронавирусы
республика бурятия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746269521_0:75:3049:1790_1920x0_80_0_0_0811f4d6196fc03c9ec18c514a3a08d7.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 зафиксирован в Калмыкии - 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,19%, 2. Республика Алтай, Магаданская область, Камчатский край, Республика Бурятия - 0,2%, 3. Республика Тыва, Сахалинская область - 0,22%", — говорится в сообщении.
магаданская область
камчатский край
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746269521_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_3efd7ce18ea9c28f2b22f8b68f551231.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, магаданская область, камчатский край, здоровье - общество, коронавирусы, республика бурятия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:57 14.10.2021 (обновлено: 11:58 14.10.2021)
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Калмыкии — 0,19%

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 зафиксирован в Калмыкии - 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,19%, 2. Республика Алтай, Магаданская область, Камчатский край, Республика Бурятия - 0,2%, 3. Республика Тыва, Сахалинская область - 0,22%", — говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаОбществоМагаданская областьКамчатский крайЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРеспублика БурятияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Япония заявила протест в связи с визитом вице-премьеров России на Итуруп
04:56В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
02:41Глава Всемирного банка рассказал об информативных переговорах с Оверчуком
02:15В Госдуме рассказали о "психологическом колпаке" на россиянах
Лента новостейМолния