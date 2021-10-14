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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 14.10.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 зафиксирован в Калмыкии - 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:57
2021-10-14T11:57
2021-10-14T11:58
распространение коронавируса
общество
магаданская область
камчатский край
здоровье - общество
коронавирусы
республика бурятия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 зафиксирован в Калмыкии - 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,19%, 2. Республика Алтай, Магаданская область, Камчатский край, Республика Бурятия - 0,2%, 3. Республика Тыва, Сахалинская область - 0,22%", — говорится в сообщении.
магаданская область
камчатский край
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общество, магаданская область, камчатский край, здоровье - общество, коронавирусы, республика бурятия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:57 14.10.2021 (обновлено: 11:58 14.10.2021)
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Калмыкии — 0,19%