https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754524409.html
В Москве за сутки выявили 6712 случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 6712 случаев COVID-19 - РИА Новости, 14.10.2021
В Москве за сутки выявили 6712 случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 6712, Санкт-Петербурге - 2345, Подмосковье - 1911, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:56
2021-10-14T11:56
2021-10-14T12:04
распространение коронавируса
общество
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 6712, Санкт-Петербурге - 2345, Подмосковье - 1911, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам : 1 Москва 6712, 2 Санкт-Петербург 2345, 3 Московская область 1911", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 в Магаданской области — 23, Чукотском автономном округе — 17, Ненецком автономном округе — 14.
https://ria.ru/20211014/covid-19-1754519607.html
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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
11:56 14.10.2021 (обновлено: 12:04 14.10.2021)
В Москве за сутки выявили 6712 случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 6712 случаев COVID-19