https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754524409.html

В Москве за сутки выявили 6712 случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 6712 случаев COVID-19 - РИА Новости, 14.10.2021

В Москве за сутки выявили 6712 случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 6712, Санкт-Петербурге - 2345, Подмосковье - 1911, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:56

2021-10-14T11:56

2021-10-14T12:04

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 6712, Санкт-Петербурге - 2345, Подмосковье - 1911, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам : 1 Москва 6712, 2 Санкт-Петербург 2345, 3 Московская область 1911", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 в Магаданской области — 23, Чукотском автономном округе — 17, Ненецком автономном округе — 14.

https://ria.ru/20211014/covid-19-1754519607.html

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19