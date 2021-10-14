https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754503592.html

В Кабардино-Балкарии вводятся QR-коды для посещения общепита

В Кабардино-Балкарии вводятся QR-коды для посещения общепита - РИА Новости, 14.10.2021

В Кабардино-Балкарии вводятся QR-коды для посещения общепита

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о введении в республике с 15 октября системы QR-кодов для посещения объектов общественного питания, а также... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T10:28

2021-10-14T10:28

2021-10-14T10:39

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НАЛЬЧИК, 14 окт – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о введении в республике с 15 октября системы QR-кодов для посещения объектов общественного питания, а также культуры, сообщает пресс-служба руководителя региона.Согласно документу, с 15 октября в КБР устанавливается 50-процентная допустимая заполняемость стационарных объектов общественного питания и 75-процентная допустимая заполняемость театров, концертных залов, домов культуры, кинотеатров, а спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей."При этом возможна организация работы указанных объектов общественного питания, объектов культуры и спортивных объектов без учета данных требований, если все посетители (за исключением несовершеннолетних в сопровождении родителей) имеют действующие QR-коды (сертификаты о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19), ПЦР-тесты с отрицательным результатом (проведенные не ранее чем за 72 часа) либо документы, подтверждающие факт перенесенного в течение последних 6 месяцев заболевания COVID-19" - говорится в сообщении.Отмечается, что указом главы КБР также приостанавливается работа объектов общественного питания с 23 до 6 часов (кроме оказания услуг на открытом воздухе, территориях вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций, дистанционным способом или обслуживания на вынос), работа фудкортов и детских игровых комнат в торговых центрах, проведение церемоний регистрации заключения брака в закрытых помещениях, если число присутствующих превышает 20 человек.С 11 октября в регионе был введен запрет на посещение объектов образования, здравоохранения и социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, без наличия QR-кода о вакцинации.В КБР зарегистрировано 33 026 случаев заражения COVID-19, скончались 843, выздоровели 30 950 человек. В четырех госпиталях, где развернуто 1257 коек, получают медицинскую помощь 1151 пациент, из них в реанимации 121 человек.

https://ria.ru/20211014/chukotka-1754495737.html

https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754427192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии