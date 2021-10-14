10:22 14.10.2021 (обновлено: 11:46 14.10.2021)
В пресс-службе главы Хакасии ответили на сообщения о его возможной отставке
В пресс-службе главы Хакасии Коновалова назвали сообщения о его возможной отставке слухами
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Хакасия Валентин Коновалов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
КРАСНОЯРСК, 14 окт — РИА Новости. Сообщения о возможной отставке главы Хакасии Валентина Коновалова — только слухи, не достойные комментариев, заявили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
"Все три года с момента избрания Валентина Коновалова на должность главы Хакасии информация о его отставке появляется в СМИ с регулярностью ночи, сменяющей день. И всегда источниками выступают анонимы. Информацию от анонимных источников мы воспринимаем как слухи. А комментировать слухи об отставке высшего должностного лица региона для нас неприемлемо", — заявила РИА Новости руководитель пресс-службы главы и правительства Хакасии Яна Тамаровская.
Она подчеркнула, что региональное руководство работает, как ему и положено, а республика имеет хорошие результаты по социально-экономическим показателям как на уровне Сибирского федерального округа, так и в целом по стране.
Коновалов возглавил Хакасию в ноябре 2018 года. До этого республикой почти десять лет руководил Виктор Зимин, но в сентябре 2018-го он набрал на выборах губернатора только 32,42 процента голосов, после чего снял свою кандидатуру, а затем подал в отставку. Выдвиженец от КПРФ Коновалов остался единственным претендентом на пост главы региона. Его кандидатуру поддержали 57,57 процента избирателей, против проголосовали 41,16 процента.
13 октября, 10:21Пресс-служба рязанского губернатора опровергла слухи о его отставке