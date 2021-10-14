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https://ria.ru/20211014/khakasiya-1754502850.html
В пресс-службе главы Хакасии ответили на сообщения о его возможной отставке
В пресс-службе главы Хакасии ответили на сообщения о его возможной отставке - РИА Новости, 14.10.2021
В пресс-службе главы Хакасии ответили на сообщения о его возможной отставке
Сообщения о возможной отставке главы Хакасии Валентина Коновалова — только слухи, не достойные комментариев, заявили РИА Новости в пресс-службе руководителя... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:22
2021-10-14T11:46
политика
республика хакасия
валентин коновалов
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КРАСНОЯРСК, 14 окт — РИА Новости. Сообщения о возможной отставке главы Хакасии Валентина Коновалова — только слухи, не достойные комментариев, заявили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона. О том, что в администрации президента планируют досрочную отставку Коновалова, написало РБК, сославшееся на источник, знакомый с ситуацией в регионе. Предполагается, что он может покинуть пост зимой-весной, а на его место придет депутат Госдумы единоросс Сергей Сокол."Все три года с момента избрания Валентина Коновалова на должность главы Хакасии информация о его отставке появляется в СМИ с регулярностью ночи, сменяющей день. И всегда источниками выступают анонимы. Информацию от анонимных источников мы воспринимаем как слухи. А комментировать слухи об отставке высшего должностного лица региона для нас неприемлемо", — заявила РИА Новости руководитель пресс-службы главы и правительства Хакасии Яна Тамаровская.Она подчеркнула, что региональное руководство работает, как ему и положено, а республика имеет хорошие результаты по социально-экономическим показателям как на уровне Сибирского федерального округа, так и в целом по стране.Коновалов возглавил Хакасию в ноябре 2018 года. До этого республикой почти десять лет руководил Виктор Зимин, но в сентябре 2018-го он набрал на выборах губернатора только 32,42 процента голосов, после чего снял свою кандидатуру, а затем подал в отставку. Выдвиженец от КПРФ Коновалов остался единственным претендентом на пост главы региона. Его кандидатуру поддержали 57,57 процента избирателей, против проголосовали 41,16 процента.
https://ria.ru/20211013/ryazan-1754323664.html
республика хакасия
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политика, республика хакасия, валентин коновалов
10:22 14.10.2021 (обновлено: 11:46 14.10.2021)
 
В пресс-службе главы Хакасии ответили на сообщения о его возможной отставке

В пресс-службе главы Хакасии Коновалова назвали сообщения о его возможной отставке слухами

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Хакасия Валентин Коновалов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КРАСНОЯРСК, 14 окт — РИА Новости. Сообщения о возможной отставке главы Хакасии Валентина Коновалова — только слухи, не достойные комментариев, заявили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
О том, что в администрации президента планируют досрочную отставку Коновалова, написало РБК, сославшееся на источник, знакомый с ситуацией в регионе. Предполагается, что он может покинуть пост зимой-весной, а на его место придет депутат Госдумы единоросс Сергей Сокол.
"Все три года с момента избрания Валентина Коновалова на должность главы Хакасии информация о его отставке появляется в СМИ с регулярностью ночи, сменяющей день. И всегда источниками выступают анонимы. Информацию от анонимных источников мы воспринимаем как слухи. А комментировать слухи об отставке высшего должностного лица региона для нас неприемлемо", — заявила РИА Новости руководитель пресс-службы главы и правительства Хакасии Яна Тамаровская.
Она подчеркнула, что региональное руководство работает, как ему и положено, а республика имеет хорошие результаты по социально-экономическим показателям как на уровне Сибирского федерального округа, так и в целом по стране.
Коновалов возглавил Хакасию в ноябре 2018 года. До этого республикой почти десять лет руководил Виктор Зимин, но в сентябре 2018-го он набрал на выборах губернатора только 32,42 процента голосов, после чего снял свою кандидатуру, а затем подал в отставку. Выдвиженец от КПРФ Коновалов остался единственным претендентом на пост главы региона. Его кандидатуру поддержали 57,57 процента избирателей, против проголосовали 41,16 процента.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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