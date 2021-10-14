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Культура
https://ria.ru/20211014/khabenskiy-1754611764.html
Мама Константина Хабенского написала его биографию
Мама Константина Хабенского написала его биографию - РИА Новости, 14.10.2021
Мама Константина Хабенского написала его биографию
Татьяна Хабенская, мама Константина Хабенского, написала первую авторизованную биография своего сына — народного артиста России, говорится на сайте издательства РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T18:00
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культура
константин хабенский
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тимур бекмамбетов
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Татьяна Хабенская, мама Константина Хабенского, написала первую авторизованную биография своего сына — народного артиста России, говорится на сайте издательства "АСТ". "Интервью Константина Хабенского — большая редкость, нам неизвестны подробности его личной жизни, за кулисами остаются и частные моменты творческой биографии.В книге собраны воспоминания о его детстве и юности, учебе в театральном институте, работе в кино и театре, о деятельности Фонда Хабенского и о многом другом", — говорится в аннотации к изданию. Татьяна Хабенская включила в биографию рассказы друзей и коллег сына: Вениамина Фильштинского, Михаила Пореченкова, Тимура Бекмамбетова, Александра Цыпкина, Анны Меликян и других. Некоторые эпизоды дополнил сам Константин. "Вы держите в руках воспоминания моей мамы. Я позволил себе лишь некоторые комментарии "на полях", чтобы вы не забывали о том, что это воспоминания", — приводят цитату актера на обложке. Ожидается, что релиз книги "Мой адмирал" состоится 31 октября. Пока можно оформить предзаказ на нее.
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константин хабенский, новости культуры, книги, тимур бекмамбетов, россия, александр цыпкин
18:00 14.10.2021
 
Мама Константина Хабенского написала его биографию

Релиз первой авторизованной биографии знаменитого актера запланирован на конец октября

© издательство "АСТ"Обложка книги "Мой Адмирал" издательства АСТ
Обложка книги Мой Адмирал издательства АСТ
© издательство "АСТ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Татьяна Хабенская, мама Константина Хабенского, написала первую авторизованную биография своего сына — народного артиста России, говорится на сайте издательства "АСТ".
"Интервью Константина Хабенского — большая редкость, нам неизвестны подробности его личной жизни, за кулисами остаются и частные моменты творческой биографии.
В книге собраны воспоминания о его детстве и юности, учебе в театральном институте, работе в кино и театре, о деятельности Фонда Хабенского и о многом другом", — говорится в аннотации к изданию.
Татьяна Хабенская включила в биографию рассказы друзей и коллег сына: Вениамина Фильштинского, Михаила Пореченкова, Тимура Бекмамбетова, Александра Цыпкина, Анны Меликян и других.
Некоторые эпизоды дополнил сам Константин. "Вы держите в руках воспоминания моей мамы. Я позволил себе лишь некоторые комментарии "на полях", чтобы вы не забывали о том, что это воспоминания", — приводят цитату актера на обложке.
Ожидается, что релиз книги "Мой адмирал" состоится 31 октября. Пока можно оформить предзаказ на нее.
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КультураКонстантин ХабенскийНовости культурыКнигиТимур БекмамбетовРоссияАлександр Цыпкин
 
 
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