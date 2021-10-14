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Бизнес вышел с инициативой "обеления" отрасли пассажирских перевозок

Бизнес вышел с инициативой "обеления" отрасли пассажирских перевозок - РИА Новости, 14.10.2021

Бизнес вышел с инициативой "обеления" отрасли пассажирских перевозок

Проблема "серого" рынка общественного транспорта является существенным фактором, тормозящим развитие отрасли, и создаёт серьёзные барьеры для обновления... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:40

2021-10-14T11:40

2021-10-14T11:40

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МОСКВА, 14 окт – Комитет РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке. Проблема "серого" рынка общественного транспорта является существенным фактором, тормозящим развитие отрасли, и создаёт серьёзные барьеры для обновления подвижного состава в регионах, в том числе с применением мер господдержки.По данным экспертов ОНФ, около 65% перевозчиков в регионах платят зарплату менее 15 тысяч рублей (при минимальной зарплате в соответствии с Отраслевым соглашением – 35 427 рублей), а 68% перевозчиков работают с нарушением режима труда и отдыха. На каждые 100 автобусов большого класса, работающих по "серым" схемам, приходится около 70 миллионов рублей в год недополученных доходов в консолидированный бюджет. Общий эффект потери местных бюджетов от "серых" перевозчиков составляет 38,8 миллиарда рублей.По мнению участников рынка пассажирских перевозок, вывести отрасль из тени позволят решения, связанные с переходом общественного транспорта к использованию брутто-контрактов, обязательным требованиям к участникам конкурсов на получение свидетельства на осуществление перевозок о соблюдении экономических и социальных гарантий, предусмотренных Отраслевым соглашением по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту, с применением цифровых систем оплаты проезда и другие."Мы готовы поддержать инициативу участников рынка пассажирских перевозок и консолидировать усилия всех заинтересованных сторон по "обелению" отрасли на площадке Союза", – отметил вице-президент РСПП, председатель Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин на форуме "Общественный транспорт 2021"."Единственное, очень важно реализовать данную инициативу таким образом, чтобы бизнес получил от так называемого "обеления" исключительно положительные эффекты, а не отрицательные, а также, чтобы все это в итоге не привело к росту тарифов для пассажиров", – отметил вице-президент РСПП.На площадке Комитета РСПП уже началась работа по формированию проекта "дорожной карты" "обеления" отрасли пассажирских перевозок, куда приглашены ключевые игроки рынка.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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пресс-релизы