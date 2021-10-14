Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211014/initsiativa-1754516567.html
Бизнес вышел с инициативой "обеления" отрасли пассажирских перевозок
Бизнес вышел с инициативой "обеления" отрасли пассажирских перевозок - РИА Новости, 14.10.2021
Бизнес вышел с инициативой "обеления" отрасли пассажирских перевозок
Проблема "серого" рынка общественного транспорта является существенным фактором, тормозящим развитие отрасли, и создаёт серьёзные барьеры для обновления... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:40
2021-10-14T11:40
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149560/14/1495601442_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_f61fabd2997691eed11e12f596bd4428.jpg
МОСКВА, 14 окт – Комитет РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке. Проблема "серого" рынка общественного транспорта является существенным фактором, тормозящим развитие отрасли, и создаёт серьёзные барьеры для обновления подвижного состава в регионах, в том числе с применением мер господдержки.По данным экспертов ОНФ, около 65% перевозчиков в регионах платят зарплату менее 15 тысяч рублей (при минимальной зарплате в соответствии с Отраслевым соглашением – 35 427 рублей), а 68% перевозчиков работают с нарушением режима труда и отдыха. На каждые 100 автобусов большого класса, работающих по "серым" схемам, приходится около 70 миллионов рублей в год недополученных доходов в консолидированный бюджет. Общий эффект потери местных бюджетов от "серых" перевозчиков составляет 38,8 миллиарда рублей.По мнению участников рынка пассажирских перевозок, вывести отрасль из тени позволят решения, связанные с переходом общественного транспорта к использованию брутто-контрактов, обязательным требованиям к участникам конкурсов на получение свидетельства на осуществление перевозок о соблюдении экономических и социальных гарантий, предусмотренных Отраслевым соглашением по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту, с применением цифровых систем оплаты проезда и другие."Мы готовы поддержать инициативу участников рынка пассажирских перевозок и консолидировать усилия всех заинтересованных сторон по "обелению" отрасли на площадке Союза", – отметил вице-президент РСПП, председатель Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин на форуме "Общественный транспорт 2021"."Единственное, очень важно реализовать данную инициативу таким образом, чтобы бизнес получил от так называемого "обеления" исключительно положительные эффекты, а не отрицательные, а также, чтобы все это в итоге не привело к росту тарифов для пассажиров", – отметил вице-президент РСПП.На площадке Комитета РСПП уже началась работа по формированию проекта "дорожной карты" "обеления" отрасли пассажирских перевозок, куда приглашены ключевые игроки рынка.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149560/14/1495601442_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_ba597fe2e1996ef37213bef5334b82b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы
11:40 14.10.2021
 

Бизнес вышел с инициативой "обеления" отрасли пассажирских перевозок

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВодители в маршрутках в Москве
Водители в маршрутках в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт – Комитет РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке. Проблема "серого" рынка общественного транспорта является существенным фактором, тормозящим развитие отрасли, и создаёт серьёзные барьеры для обновления подвижного состава в регионах, в том числе с применением мер господдержки.
По данным экспертов ОНФ, около 65% перевозчиков в регионах платят зарплату менее 15 тысяч рублей (при минимальной зарплате в соответствии с Отраслевым соглашением – 35 427 рублей), а 68% перевозчиков работают с нарушением режима труда и отдыха. На каждые 100 автобусов большого класса, работающих по "серым" схемам, приходится около 70 миллионов рублей в год недополученных доходов в консолидированный бюджет. Общий эффект потери местных бюджетов от "серых" перевозчиков составляет 38,8 миллиарда рублей.
По мнению участников рынка пассажирских перевозок, вывести отрасль из тени позволят решения, связанные с переходом общественного транспорта к использованию брутто-контрактов, обязательным требованиям к участникам конкурсов на получение свидетельства на осуществление перевозок о соблюдении экономических и социальных гарантий, предусмотренных Отраслевым соглашением по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту, с применением цифровых систем оплаты проезда и другие.
"Мы готовы поддержать инициативу участников рынка пассажирских перевозок и консолидировать усилия всех заинтересованных сторон по "обелению" отрасли на площадке Союза", – отметил вице-президент РСПП, председатель Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин на форуме "Общественный транспорт 2021".
"Единственное, очень важно реализовать данную инициативу таким образом, чтобы бизнес получил от так называемого "обеления" исключительно положительные эффекты, а не отрицательные, а также, чтобы все это в итоге не привело к росту тарифов для пассажиров", – отметил вице-президент РСПП.
На площадке Комитета РСПП уже началась работа по формированию проекта "дорожной карты" "обеления" отрасли пассажирских перевозок, куда приглашены ключевые игроки рынка.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
02:41Глава Всемирного банка рассказал об информативных переговорах с Оверчуком
02:15В Госдуме рассказали о "психологическом колпаке" на россиянах
02:15Граждан предупредили об опасностях при инвестициях в евро
01:45В минобороны Азербайджана отвергли причастность к инциденту в Карабахе
Лента новостейМолния