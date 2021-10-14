https://ria.ru/20211014/gaz-1754513837.html

Европа официально не обращалась к России за дополнительными поставками газа

Европа официально не обращалась к России за дополнительными поставками газа - РИА Новости, 14.10.2021

Европа официально не обращалась к России за дополнительными поставками газа

Европа официально не обращалась в правительство России за дополнительными поставкам газа, сказал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе Российской... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:15

2021-10-14T11:15

2021-10-14T13:32

экономика

природный газ

европа

александр новак

россия

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Европа официально не обращалась в правительство России за дополнительными поставкам газа, сказал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе Российской энергетической недели."Россия, в частности "Газпром" как единственный экспортёр трубопроводного газа, на сегодняшний день полностью исполняет свои обязательства по всем контрактам, и если есть потребности в рамках долгосрочных контрактов увеличить объёмы газа от контрагентов, … то "Газпром" увеличивает в соответствии с заявками", - добавил вице-премьер.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211014/energetika-1754473745.html

европа

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, природный газ, европа, александр новак, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021