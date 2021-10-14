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Захарова усомнилась в способности США вести диалог с Москвой
Захарова усомнилась в способности США вести диалог с Москвой - РИА Новости, 14.10.2021
Захарова усомнилась в способности США вести диалог с Москвой
Москва готова к диалогу с Вашингтоном, и вопрос только в том, готов ли Вашингтон к ведению такого диалога на равных, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T00:08
2021-10-14T05:09
сша
дмитрий козак
александр фомин
виктория нуланд
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 14 октября РИА Новости. Москва готова к диалогу с Вашингтоном, и вопрос только в том, готов ли Вашингтон к ведению такого диалога на равных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя перспективы отношений двух стран после визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию.Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны Александр Фомин, а 13 октября она провела встречи с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента Юрием Ушаковым."Все проблемные точки хорошо известны, все проблемы много раз обсуждались. Вопрос только в одном: мы идем вперед или не идем? Мы-то со своей стороны готовы, и мы неоднократно говорили, что наша позиция - не допускать уничижительного отношения в адрес нашего народа, нашей страны, не допускать попыток вмешательства во внутренние дела, не допускать даже мысли о том, что мы готовы или можем просто в угоду чьих-то интересов поступиться своим суверенитетом в самом широком смысле этого слова. Вопрос только в одном: они-то готовы? Они хотят? Или как всегда?" - сказала она.
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сша, дмитрий козак, александр фомин, виктория нуланд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
00:08 14.10.2021 (обновлено: 05:09 14.10.2021)
 
Захарова усомнилась в способности США вести диалог с Москвой

Официальный представитель МИД Захарова усомнилась в способности США вести диалог с Москвой

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 14 октября РИА Новости. Москва готова к диалогу с Вашингтоном, и вопрос только в том, готов ли Вашингтон к ведению такого диалога на равных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя перспективы отношений двух стран после визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию.
Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны Александр Фомин, а 13 октября она провела встречи с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента Юрием Ушаковым.
Флаг на автомобиле помощника госсекретаря США Виктории Нуланд у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 23:55
МИД заявил о некотором прогрессе после переговоров с Нуланд
"Все проблемные точки хорошо известны, все проблемы много раз обсуждались. Вопрос только в одном: мы идем вперед или не идем? Мы-то со своей стороны готовы, и мы неоднократно говорили, что наша позиция - не допускать уничижительного отношения в адрес нашего народа, нашей страны, не допускать попыток вмешательства во внутренние дела, не допускать даже мысли о том, что мы готовы или можем просто в угоду чьих-то интересов поступиться своим суверенитетом в самом широком смысле этого слова. Вопрос только в одном: они-то готовы? Они хотят? Или как всегда?" - сказала она.
 
СШАДмитрий КозакАлександр ФоминВиктория НуландМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссия
 
 
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