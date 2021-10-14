https://ria.ru/20211014/demonstranty-1754527951.html

В Бейруте при обстреле демонстрантов погиб человек

В Бейруте при обстреле демонстрантов погиб человек - РИА Новости, 14.10.2021

В Бейруте при обстреле демонстрантов погиб человек

Ливанский телеканал LBC сообщает об одном погибшем и восьми раненных в результате стрельбы в сторону демонстрантов в районе Тайуни в Бейруте. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:10

2021-10-14T12:10

2021-10-14T12:23

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БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости. Ливанский телеканал LBC сообщает об одном погибшем и восьми раненных в результате стрельбы в сторону демонстрантов в районе Тайуни в Бейруте."Один человек погиб и восемь ранены в результате стрельбы в районе Тайуни" ,- сообщает телеканал.Армия пытается выявить и ликвидировать источники огня.В четверг утром в Тайуни начали собираться сторонники шиитских партий для участия в массовой демонстрации с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году Тарека Битара."Армия оцепила район, рассредоточившись по кварталам и на въездах в них. Начато патрулирование, а также поиски стрелявших с целью задержать их", - сообщила армия в Twitter.

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в мире, ливан, бейрут