https://ria.ru/20211014/demonstranty-1754527951.html
В Бейруте при обстреле демонстрантов погиб человек
В Бейруте при обстреле демонстрантов погиб человек - РИА Новости, 14.10.2021
В Бейруте при обстреле демонстрантов погиб человек
Ливанский телеканал LBC сообщает об одном погибшем и восьми раненных в результате стрельбы в сторону демонстрантов в районе Тайуни в Бейруте. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:10
2021-10-14T12:10
2021-10-14T12:23
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БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости. Ливанский телеканал LBC сообщает об одном погибшем и восьми раненных в результате стрельбы в сторону демонстрантов в районе Тайуни в Бейруте."Один человек погиб и восемь ранены в результате стрельбы в районе Тайуни" ,- сообщает телеканал.Армия пытается выявить и ликвидировать источники огня.В четверг утром в Тайуни начали собираться сторонники шиитских партий для участия в массовой демонстрации с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году Тарека Битара."Армия оцепила район, рассредоточившись по кварталам и на въездах в них. Начато патрулирование, а также поиски стрелявших с целью задержать их", - сообщила армия в Twitter.
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в мире, ливан, бейрут
12:10 14.10.2021 (обновлено: 12:23 14.10.2021)
В Бейруте при обстреле демонстрантов погиб человек
LBC: один человек погиб и восемь ранены в результате обстрела демонстрантов в Бейруте