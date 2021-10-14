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В Бейруте при обстреле демонстрантов погиб человек
В Бейруте при обстреле демонстрантов погиб человек - РИА Новости, 14.10.2021
В Бейруте при обстреле демонстрантов погиб человек
Ливанский телеканал LBC сообщает об одном погибшем и восьми раненных в результате стрельбы в сторону демонстрантов в районе Тайуни в Бейруте. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:10
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в мире
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БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости. Ливанский телеканал LBC сообщает об одном погибшем и восьми раненных в результате стрельбы в сторону демонстрантов в районе Тайуни в Бейруте."Один человек погиб и восемь ранены в результате стрельбы в районе Тайуни" ,- сообщает телеканал.Армия пытается выявить и ликвидировать источники огня.В четверг утром в Тайуни начали собираться сторонники шиитских партий для участия в массовой демонстрации с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году Тарека Битара."Армия оцепила район, рассредоточившись по кварталам и на въездах в них. Начато патрулирование, а также поиски стрелявших с целью задержать их", - сообщила армия в Twitter.
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в мире, ливан, бейрут
12:10 14.10.2021 (обновлено: 12:23 14.10.2021)
 
В Бейруте при обстреле демонстрантов погиб человек

LBC: один человек погиб и восемь ранены в результате обстрела демонстрантов в Бейруте

© REUTERS / Mohamed AzakirЛиванский военный на месте стрельбы в Бейруте
Ливанский военный на месте стрельбы в Бейруте - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© REUTERS / Mohamed Azakir
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости. Ливанский телеканал LBC сообщает об одном погибшем и восьми раненных в результате стрельбы в сторону демонстрантов в районе Тайуни в Бейруте.
"Один человек погиб и восемь ранены в результате стрельбы в районе Тайуни" ,- сообщает телеканал.
Армия пытается выявить и ликвидировать источники огня.
В четверг утром в Тайуни начали собираться сторонники шиитских партий для участия в массовой демонстрации с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году Тарека Битара.
"Армия оцепила район, рассредоточившись по кварталам и на въездах в них. Начато патрулирование, а также поиски стрелявших с целью задержать их", - сообщила армия в Twitter.
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