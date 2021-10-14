https://ria.ru/20211014/chudo-1754616956.html

Ватикан признал подлинным чудо, совершенное одним из понтификов

Ватикан признал подлинным чудо, совершенное одним из понтификов - РИА Новости, 14.10.2021

Ватикан признал подлинным чудо, совершенное одним из понтификов

Папа Римский Франциск уполномочил ватиканскую Конгрегацию по канонизации святых обнародовать декрет относительно чуда, отнесенного к заступничеству папы... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T19:00

2021-10-14T19:00

2021-10-14T19:00

религия

справки

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

римско-католическая церковь

апулия

латинская америка

папа римский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568443127_0:95:1262:804_1920x0_80_0_0_d28e538a18c2b7b4062a038412cc1992.jpg

ВАТИКАН, 13 окт - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск уполномочил ватиканскую Конгрегацию по канонизации святых обнародовать декрет относительно чуда, отнесенного к заступничеству папы Римского Иоанна Павла I, сделав таким образом решающий шаг на пути беатификации этого видного деятеля Римско-католической церкви.Как сообщила служба печати Святого престола, папа Франциск принял в среду префекта Конгрегации по канонизации святых кардинала Марчелло Семераро и в ходе аудиенции одобрил решение этого ведомства Римской курии, приближающее причисление к лику блаженных "преподобного раба Божьего Иоанна Павла I (Альбино Лучани), верховного понтифика".Предыдущий крупный шаг на пути беатификации Лучани был сделан папой Франциском в ноябре 2017 года, когда он одобрил провозглашение "героических добродетелей" своего предшественника на Апостольском престоле, который возглавлял Римско-католическую церковь в течение всего 33 дней - с 26 августа по 28 сентября 1978 года.Улыбающийся ПапаАльбино Лучани родился 17 октября 1912 года в небольшом горном селении Форно-ди-Канале на севере Италии в семье кухарки и строительного рабочего, считавшего себя социалистом. Семья жила бедно, Альбино и трое его братьев и сестер часто голодали. Принял духовный сан в 1935 году, был рукоположен в епископы в 1958 году.Возглавив епархию, Лучани начал многочисленные поездки по приходам и обнаружил, что его паства буквально задыхается от бедности. При этом он уже был достаточно искушен в церковных делах, чтобы понимать: могущественный ватиканский банк IOR во главе с американским архиепископом литовского происхождения Полом Марцинкусом вовсе не спешит поддерживать простых верующих, хотя и располагает огромными денежными ресурсами. Тогда он впервые заговорил о том, что церковные финансы должны быть прозрачными, а банкиры в сутанах должны действовать в соответствии с евангельскими заповедями.Став патриархом Венецианским, Лучани призывал своих священников отказаться от драгоценных украшений и передать их в пользу бедных. В 1971 году он предложил богатым церквям Европы отдавать хотя бы 1% своих доходов христианам из стран "третьего мира". В 1973 году получил пурпурную кардинальскую шапку из рук папы Павла VI.На второй день конклава, 26 августа 1978 года был избран 263-м римским понтификом и впервые в истории папства принял двойное имя - Иоанн Павел. Он отказался от церемонии коронации, заменив ее мессой на паперти Собора Св. Петра, и первым не пожелал надеть на голову драгоценную тиару. Более того, Лучани отказался от папского трона и собственно от интронизации, а также первым в Ватикане перестал пользоваться носильным троном.За свой рекордно короткий понтификат Иоанн Павел I не успел написать ни одной энциклики, но намеревался подготовить папское послание на тему "Бедные и бедность в мире". Похоже, больше всего он думал именно о бедных и о социальной несправедливости в современном мире, причем не только думал, но всерьез намеревался передать в пользу бедных несметные сокровища Римско-католической церкви. Такие планы серьезно беспокоили некоторых могущественных деятелей Римской курии, зато в памяти простых верующих он остался как "улыбающийся Папа" или "Улыбка Бога".Согласно официальной версии, папа Лучани умер 28 сентября 1978 года от инфаркта миокарда. После скоропостижной кончины понтифика в СМИ появились многочисленные публикации о его возможном отравлении в результате заговора в Римской курии, за которым мог стоять, например, глава ватиканского банка Марцинкус. Итальянские газеты и некоторые представители духовенства требовали произвести вскрытие, чтобы положить конец этим пересудам, но Святой престол категорически отказался это сделать.Путь на алтарьВопрос о беатификации папы Лучани был поднят еще в 1990 году, когда 226 католических епископов из Латинской Америки, в том числе четыре кардинала, направили в Ватикан официальный запрос об этом. В 2002 году епископ города Беллуно, где будущий понтифик учился в семинарии, объявил о начале сбора материалов о жизни покойного иерарха и его праведных деяниях. Официально процесс причисления к лику блаженных был начат в 2003 году, когда эту процедуру поддержали в Римской курии. Сначала был проведен епархиальный процесс, который завершился в 2006 году, после чего все собранные свидетельства и документы были переданы в Конгрегацию по канонизации святых.В 2008 году из стен этого ватиканского ведомства вышел декрет, подтверждавший действительность собранных материалов о будущем прославлении Иоанна Павла I. Затем на рассмотрение экспертов были переданы документы о чудесном исцелении по молитвам к папе Лучани одного из верующих из итальянской области Апулии. 17 октября 2012 года, в день столетия со дня рождения понтифика в конгрегацию из епархии был передан так называемый Summarium testium – первый документ, необходимый для подготовки решения о "героических добродетелях" Лучани.Однако в 2015 году стало известно о том, что комиссия экспертов не признала факт чудесного исцеления, и процесс беатификации на этом мог завершиться. Тем не менее, уже на следующий год в комиссию поступили сведения о новом чуде, происшедшем в Латинской Америке, и эксперты приступили к изучению данных документов. Примерно через год "героические добродетели" были единогласно признаны и соответствующий декрет был передан на утверждение папы Франциска.Фактически для беатификации Иоанна Павла I оставалось лишь признать чудо, совершенное по молитвам к почившему главе церкви после его смерти. Связанная с этим процедура потребовала нового, еще более строгого изучения всех материалов и проведения множества экспертиз, в том числе медицинских. Теперь и эта преграда на пути к причислению папы Лучани к лику блаженных снята.Окончательное решение о беатификации может принять только папа Римский. Беатификация является необходимым этапом для начала процесса канонизации (причисления к лику святых).

https://ria.ru/20171119/1509061448.html

https://ria.ru/20190317/1551848449.html

https://ria.ru/20210630/yudin-1739017127.html

ватикан

апулия

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, апулия, латинская америка, папа римский