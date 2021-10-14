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Хорошие новости
https://ria.ru/20211014/cheboksary-1754597243.html
В Чебоксарах наградили водителя, спасшего раненного ножом коллегу
В Чебоксарах наградили водителя, спасшего раненного ножом коллегу - РИА Новости, 14.10.2021
В Чебоксарах наградили водителя, спасшего раненного ножом коллегу
Водителя микроавтобуса Алексея Никандрова, который первым пришел на помощь раненному ножом коллеге, чествовали в четверг в МВД по Чувашии, сообщает пресс-служба РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:42
2021-10-14T16:50
хорошие новости
происшествия
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Водителя микроавтобуса Алексея Никандрова, который первым пришел на помощь раненному ножом коллеге, чествовали в четверг в МВД по Чувашии, сообщает пресс-служба ведомства.Инцидент произошел 12 октября в Чебоксарах. Пассажир микроавтобуса неожиданно нанесла ножевое ранение в шею 23-летнему водителю."Раненый водитель успел затормозить на проезжей части. Это показалось странным его коллеге, следовавшему по маршруту за ним. Алексей остановился и заглянул в салон. Увидев истекающего кровью коллегу, он не растерялся, уложил его на сиденье, а сам выскочил на проезжую часть и остановил проезжавшие в тот момент мимо реанимобиль и скорую помощь. Пострадавший своевременно был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.За решительные действия по спасению жизни раненого коллеги, неравнодушие и человечность, проявленные в экстремальной ситуации, временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по Чувашии Алексей Веселовский вручил Никандрову благодарственное письмо МВД. "Отзывчивость водителя отметили и представители Общественного совета при МВД, которые вручили ему ценный приз и специальный знак Общественного совета", - отметили в ведомстве.Ранее сообщалось о том, что утром во вторник на конечной остановке общественного транспорта по улице Фучика в Чебоксарах молодая женщина напала на водителя маршрутного микроавтобуса №43 и нанесла ему ножевое ранение. Сотрудники ДПС её задержали. Медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего мужчина был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Девушка, которая не смогла объяснить свой поступок, заключена под стражу на 2 месяца. В рамках расследования уголовного дела будут проведены необходимые следственные действия и экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая.
https://ria.ru/20211001/spusenie-1752689568.html
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происшествия, чебоксары, чувашская республика (чувашия), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
16:42 14.10.2021 (обновлено: 16:50 14.10.2021)
 
В Чебоксарах наградили водителя, спасшего раненного ножом коллегу

В Чебоксарах наградили водителя маршрутки, пришедшего на помощь раненному ножом коллеге

© Фото : МВД по Чувашской РеспубликеНаграждение водителя микроавтобуса городского маршрута №43 Алексея Никандрова в МВД по Чувашской Республике
Награждение водителя микроавтобуса городского маршрута №43 Алексея Никандрова в МВД по Чувашской Республике - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : МВД по Чувашской Республике
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Водителя микроавтобуса Алексея Никандрова, который первым пришел на помощь раненному ножом коллеге, чествовали в четверг в МВД по Чувашии, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел 12 октября в Чебоксарах. Пассажир микроавтобуса неожиданно нанесла ножевое ранение в шею 23-летнему водителю.
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"Раненый водитель успел затормозить на проезжей части. Это показалось странным его коллеге, следовавшему по маршруту за ним. Алексей остановился и заглянул в салон. Увидев истекающего кровью коллегу, он не растерялся, уложил его на сиденье, а сам выскочил на проезжую часть и остановил проезжавшие в тот момент мимо реанимобиль и скорую помощь. Пострадавший своевременно был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
За решительные действия по спасению жизни раненого коллеги, неравнодушие и человечность, проявленные в экстремальной ситуации, временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по Чувашии Алексей Веселовский вручил Никандрову благодарственное письмо МВД. "Отзывчивость водителя отметили и представители Общественного совета при МВД, которые вручили ему ценный приз и специальный знак Общественного совета", - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что утром во вторник на конечной остановке общественного транспорта по улице Фучика в Чебоксарах молодая женщина напала на водителя маршрутного микроавтобуса №43 и нанесла ему ножевое ранение. Сотрудники ДПС её задержали. Медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего мужчина был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Девушка, которая не смогла объяснить свой поступок, заключена под стражу на 2 месяца. В рамках расследования уголовного дела будут проведены необходимые следственные действия и экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая.
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Хорошие новостиПроисшествияЧебоксарыЧувашская Республика (Чувашия)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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