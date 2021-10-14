16:42 14.10.2021 (обновлено: 16:50 14.10.2021)
В Чебоксарах наградили водителя, спасшего раненного ножом коллегу
В Чебоксарах наградили водителя маршрутки, пришедшего на помощь раненному ножом коллеге
© Фото : МВД по Чувашской РеспубликеНаграждение водителя микроавтобуса городского маршрута №43 Алексея Никандрова в МВД по Чувашской Республике
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Водителя микроавтобуса Алексея Никандрова, который первым пришел на помощь раненному ножом коллеге, чествовали в четверг в МВД по Чувашии, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел 12 октября в Чебоксарах. Пассажир микроавтобуса неожиданно нанесла ножевое ранение в шею 23-летнему водителю.
"Раненый водитель успел затормозить на проезжей части. Это показалось странным его коллеге, следовавшему по маршруту за ним. Алексей остановился и заглянул в салон. Увидев истекающего кровью коллегу, он не растерялся, уложил его на сиденье, а сам выскочил на проезжую часть и остановил проезжавшие в тот момент мимо реанимобиль и скорую помощь. Пострадавший своевременно был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
За решительные действия по спасению жизни раненого коллеги, неравнодушие и человечность, проявленные в экстремальной ситуации, временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по Чувашии Алексей Веселовский вручил Никандрову благодарственное письмо МВД. "Отзывчивость водителя отметили и представители Общественного совета при МВД, которые вручили ему ценный приз и специальный знак Общественного совета", - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что утром во вторник на конечной остановке общественного транспорта по улице Фучика в Чебоксарах молодая женщина напала на водителя маршрутного микроавтобуса №43 и нанесла ему ножевое ранение. Сотрудники ДПС её задержали. Медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего мужчина был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Девушка, которая не смогла объяснить свой поступок, заключена под стражу на 2 месяца. В рамках расследования уголовного дела будут проведены необходимые следственные действия и экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая.