https://ria.ru/20211014/cheboksary-1754597243.html

В Чебоксарах наградили водителя, спасшего раненного ножом коллегу

В Чебоксарах наградили водителя, спасшего раненного ножом коллегу - РИА Новости, 14.10.2021

В Чебоксарах наградили водителя, спасшего раненного ножом коллегу

Водителя микроавтобуса Алексея Никандрова, который первым пришел на помощь раненному ножом коллеге, чествовали в четверг в МВД по Чувашии, сообщает пресс-служба РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T16:42

2021-10-14T16:42

2021-10-14T16:50

хорошие новости

происшествия

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Водителя микроавтобуса Алексея Никандрова, который первым пришел на помощь раненному ножом коллеге, чествовали в четверг в МВД по Чувашии, сообщает пресс-служба ведомства.Инцидент произошел 12 октября в Чебоксарах. Пассажир микроавтобуса неожиданно нанесла ножевое ранение в шею 23-летнему водителю."Раненый водитель успел затормозить на проезжей части. Это показалось странным его коллеге, следовавшему по маршруту за ним. Алексей остановился и заглянул в салон. Увидев истекающего кровью коллегу, он не растерялся, уложил его на сиденье, а сам выскочил на проезжую часть и остановил проезжавшие в тот момент мимо реанимобиль и скорую помощь. Пострадавший своевременно был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.За решительные действия по спасению жизни раненого коллеги, неравнодушие и человечность, проявленные в экстремальной ситуации, временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по Чувашии Алексей Веселовский вручил Никандрову благодарственное письмо МВД. "Отзывчивость водителя отметили и представители Общественного совета при МВД, которые вручили ему ценный приз и специальный знак Общественного совета", - отметили в ведомстве.Ранее сообщалось о том, что утром во вторник на конечной остановке общественного транспорта по улице Фучика в Чебоксарах молодая женщина напала на водителя маршрутного микроавтобуса №43 и нанесла ему ножевое ранение. Сотрудники ДПС её задержали. Медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего мужчина был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Девушка, которая не смогла объяснить свой поступок, заключена под стражу на 2 месяца. В рамках расследования уголовного дела будут проведены необходимые следственные действия и экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая.

https://ria.ru/20211001/spusenie-1752689568.html

https://ria.ru/20210312/voditel-1600905522.html

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происшествия, чебоксары, чувашская республика (чувашия), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия