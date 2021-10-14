https://ria.ru/20211014/bolitsa-1754640657.html
Губернатор Никитин выделил 70 миллионов рублей на ремонт детской больницы
Губернатор Никитин выделил 70 миллионов рублей на ремонт детской больницы - РИА Новости, 14.10.2021
Губернатор Никитин выделил 70 миллионов рублей на ремонт детской больницы
Более 70 миллионов выделено из регионального бюджета на капитальный ремонт двух корпусов детской областной больницы, заявил губернатор Нижегородской области... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T20:19
2021-10-14T20:19
2021-10-14T20:19
нижегородская область
общество
нижегородская область
михаил мишустин
глеб никитин
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Более 70 миллионов выделено из регионального бюджета на капитальный ремонт двух корпусов детской областной больницы, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Нижегородскую область поручил Минздраву и Минфину РФ предусмотреть в проекте нового трехлетнего федерального бюджета выделение средств на капитальный ремонт Нижегородской областной детской клинической больницы и закупку необходимого оборудования для нее."Детская областная больница – одно из главных медицинских учреждений региона. Из бюджета региона регулярно выделяются денежные средства на ее обновление и закупку оборудования, но потребности куда выше возможностей. Изменить ситуацию позволит поддержка премьер-министра Михаила Мишустина, поручившего выделить на эти цели около 1,9 миллиарда рублей. Пока не поступили федеральные средства, мы продолжаем работу за счет собственных ресурсов там, где это наиболее необходимо", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор подчеркнул, что планируется отремонтировать более 10 тысяч квадратных метров площадей. В частности, в настоящее время ведется капитальный ремонт помещений для создаваемого регионального Центра детской анестезиологии и реанимации."Производится полная замена инженерных сетей, систем отопления и вентиляции, электрооборудования, замена оконных и дверных блоков, отделочные работы", - рассказала главный врач детской областной больницы Елена Гурьева.По ее словам, капитальный ремонт начался и в корпусе "Г", который чаще всего посещают нижегородцы. "Будет выполнена гидроизоляция полов и установка дверных блоков, замена систем водоснабжения и канализации, а также замена внутренней системы электроснабжения", - добавила главврач.Нижегородская областная детская клиническая больница расположена в 14 корпусах, часть из которых нуждается в капитальном ремонте. Кроме того, больнице необходимо обновление материально-технической базы.
https://ria.ru/20211011/zayavki-1754030926.html
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общество, нижегородская область, михаил мишустин, глеб никитин, россия
Губернатор Никитин выделил 70 миллионов рублей на ремонт детской больницы
Нижегородские власти выделили 70 миллионов рублей на ремонт детской больницы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости.
Более 70 миллионов выделено из регионального бюджета на капитальный ремонт двух корпусов детской областной больницы, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
.
Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин
по итогам рабочей поездки в Нижегородскую область
поручил Минздраву и Минфину РФ предусмотреть в проекте нового трехлетнего федерального бюджета выделение средств на капитальный ремонт Нижегородской областной детской клинической больницы и закупку необходимого оборудования для нее.
"Детская областная больница – одно из главных медицинских учреждений региона. Из бюджета региона регулярно выделяются денежные средства на ее обновление и закупку оборудования, но потребности куда выше возможностей. Изменить ситуацию позволит поддержка премьер-министра Михаила Мишустина, поручившего выделить на эти цели около 1,9 миллиарда рублей. Пока не поступили федеральные средства, мы продолжаем работу за счет собственных ресурсов там, где это наиболее необходимо", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор подчеркнул, что планируется отремонтировать более 10 тысяч квадратных метров площадей. В частности, в настоящее время ведется капитальный ремонт помещений для создаваемого регионального Центра детской анестезиологии и реанимации.
"Производится полная замена инженерных сетей, систем отопления и вентиляции, электрооборудования, замена оконных и дверных блоков, отделочные работы", - рассказала главный врач детской областной больницы Елена Гурьева.
По ее словам, капитальный ремонт начался и в корпусе "Г", который чаще всего посещают нижегородцы. "Будет выполнена гидроизоляция полов и установка дверных блоков, замена систем водоснабжения и канализации, а также замена внутренней системы электроснабжения", - добавила главврач.
Нижегородская областная детская клиническая больница расположена в 14 корпусах, часть из которых нуждается в капитальном ремонте. Кроме того, больнице необходимо обновление материально-технической базы.