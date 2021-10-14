https://ria.ru/20211014/belorussiya-1754654459.html

В Белоруссии раскрыли активных участников экстремистских Telegram-каналов

В Белоруссии раскрыли активных участников экстремистских Telegram-каналов - РИА Новости, 14.10.2021

В Белоруссии раскрыли активных участников экстремистских Telegram-каналов

Белорусские правоохранители раскрыли практически всех администраторов и активных участников экстремистских Telegram-каналов, заявил начальник отдела главного... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T22:30

2021-10-14T22:30

2021-10-14T23:02

в мире

белоруссия

минск

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/36363/98/363639826_0:23:2049:1175_1920x0_80_0_0_bc8fd82c27cfd769bb731b4f6783de27.jpg

МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Белорусские правоохранители раскрыли практически всех администраторов и активных участников экстремистских Telegram-каналов, заявил начальник отдела главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД республики Вячеслав Орловский."Министерство внутренних дел готовилось к принятию данного постановления. И к настоящему времени завершена работа по деанонимизации администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских Telegram-каналов и чатов", - сказал Орловский. Его видеокомментарий опубликован в четверг в Telegram-канале МВД.Ранее правительство Белоруссии приняло постановление, в соответствии с которым МВД Белоруссии будет вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. Документ вступит в силу 15 октября.Согласно сообщению МВД, документ регламентирует порядок признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе с использованием мессенджеров и соцсетей, экстремистскими формированиями. Там обратили внимание, что если согласно нынешнему законодательству предусмотрена административная ответственность после признания судом информационной продукции экстремистскими материалами, то в соответствии с новыми нормами после признания группы граждан экстремистским формированием, осуществляющим деятельность с помощью интернет-ресурсов, грозит уголовная ответственность. Причем группы граждан признают экстремистскими формированиями МВД или КГБ."Продолжается документирование всех размещаемых в мессенджерах и соцсетях сообщений, побуждающих к экстремистской деятельности, а также других действий интернет-пользователей по созданию протестной активности", - предупредили в МВД.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Участники протестов координировали свои действия в том числе через telegram-каналы и чаты. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20211014/ekstremizm-1754542548.html

https://ria.ru/20210929/belorussiya-1752403471.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, telegram (приложение)