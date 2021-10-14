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https://ria.ru/20211014/belorussiya-1754654459.html
В Белоруссии раскрыли активных участников экстремистских Telegram-каналов
В Белоруссии раскрыли активных участников экстремистских Telegram-каналов - РИА Новости, 14.10.2021
В Белоруссии раскрыли активных участников экстремистских Telegram-каналов
Белорусские правоохранители раскрыли практически всех администраторов и активных участников экстремистских Telegram-каналов, заявил начальник отдела главного... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T22:30
2021-10-14T23:02
в мире
белоруссия
минск
telegram (приложение)
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Белорусские правоохранители раскрыли практически всех администраторов и активных участников экстремистских Telegram-каналов, заявил начальник отдела главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД республики Вячеслав Орловский."Министерство внутренних дел готовилось к принятию данного постановления. И к настоящему времени завершена работа по деанонимизации администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских Telegram-каналов и чатов", - сказал Орловский. Его видеокомментарий опубликован в четверг в Telegram-канале МВД.Ранее правительство Белоруссии приняло постановление, в соответствии с которым МВД Белоруссии будет вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. Документ вступит в силу 15 октября.Согласно сообщению МВД, документ регламентирует порядок признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе с использованием мессенджеров и соцсетей, экстремистскими формированиями. Там обратили внимание, что если согласно нынешнему законодательству предусмотрена административная ответственность после признания судом информационной продукции экстремистскими материалами, то в соответствии с новыми нормами после признания группы граждан экстремистским формированием, осуществляющим деятельность с помощью интернет-ресурсов, грозит уголовная ответственность. Причем группы граждан признают экстремистскими формированиями МВД или КГБ."Продолжается документирование всех размещаемых в мессенджерах и соцсетях сообщений, побуждающих к экстремистской деятельности, а также других действий интернет-пользователей по созданию протестной активности", - предупредили в МВД.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Участники протестов координировали свои действия в том числе через telegram-каналы и чаты. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20211014/ekstremizm-1754542548.html
https://ria.ru/20210929/belorussiya-1752403471.html
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в мире, белоруссия, минск, telegram (приложение)
22:30 14.10.2021 (обновлено: 23:02 14.10.2021)
 
В Белоруссии раскрыли активных участников экстремистских Telegram-каналов

МВД Белоруссии: почти раскрыты все активные участники экстремистских Telegram-каналов

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Белорусские правоохранители раскрыли практически всех администраторов и активных участников экстремистских Telegram-каналов, заявил начальник отдела главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД республики Вячеслав Орловский.
"Министерство внутренних дел готовилось к принятию данного постановления. И к настоящему времени завершена работа по деанонимизации администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских Telegram-каналов и чатов", - сказал Орловский. Его видеокомментарий опубликован в четверг в Telegram-канале МВД.
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Вчера, 13:07Протесты в Белоруссии
В Белоруссии будут наказывать за подписку на экстремистские Telegram-каналы
Ранее правительство Белоруссии приняло постановление, в соответствии с которым МВД Белоруссии будет вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. Документ вступит в силу 15 октября.
Согласно сообщению МВД, документ регламентирует порядок признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе с использованием мессенджеров и соцсетей, экстремистскими формированиями. Там обратили внимание, что если согласно нынешнему законодательству предусмотрена административная ответственность после признания судом информационной продукции экстремистскими материалами, то в соответствии с новыми нормами после признания группы граждан экстремистским формированием, осуществляющим деятельность с помощью интернет-ресурсов, грозит уголовная ответственность. Причем группы граждан признают экстремистскими формированиями МВД или КГБ.
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29 сентября, 21:09
МВД Белоруссии предупредило о жестком ответе на убийство сотрудника КГБ
"Продолжается документирование всех размещаемых в мессенджерах и соцсетях сообщений, побуждающих к экстремистской деятельности, а также других действий интернет-пользователей по созданию протестной активности", - предупредили в МВД.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Участники протестов координировали свои действия в том числе через telegram-каналы и чаты. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
 
В миреБелоруссияМинскTelegram (приложение)
 
 
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