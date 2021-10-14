https://ria.ru/20211014/arktika-1754587496.html
Онлайн-конференция директора нацпарка "Русская Арктика" А. Кирилова
Онлайн-конференция директора нацпарка "Русская Арктика" А. Кирилова - РИА Новости, 14.10.2021
Онлайн-конференция директора нацпарка "Русская Арктика" А. Кирилова
19 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция директора национального парка "Русская Арктика" Александра КИРИЛОВА.
2021-10-14T16:06
2021-10-14T16:06
2021-10-14T16:06
анонсы
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В середине октября 219 российских заповедников, заказников и национальных парков, среди которых крупнейший в стране национальный парк "Русская Арктика", отметили День работников заповедного дела.Как сохраняется уникальная природа Арктики, многообразие ее животного и растительного мира? Какой интерес представляет регион для развития экологического научного и познавательного туризма? Какими планами живет сегодня созданный 12 лет назад национальный парк "Русская Арктика"?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Онлайн-конференция директора нацпарка "Русская Арктика" А. Кирилова
19 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция директора национального парка "Русская Арктика" Александра КИРИЛОВА.
В середине октября 219 российских заповедников, заказников и национальных парков, среди которых крупнейший в стране национальный парк "Русская Арктика", отметили День работников заповедного дела.
Как сохраняется уникальная природа Арктики, многообразие ее животного и растительного мира? Какой интерес представляет регион для развития экологического научного и познавательного туризма? Какими планами живет сегодня созданный 12 лет назад национальный парк "Русская Арктика"?
Трансляция будет доступна на сайте
и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru