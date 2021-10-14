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Алтайскую опекуншу, избивавшую приемных детей, поместили под домашний арест
Алтайскую опекуншу, избивавшую приемных детей, поместили под домашний арест - РИА Новости, 14.10.2021
Алтайскую опекуншу, избивавшую приемных детей, поместили под домашний арест
Опекуншу четверых мальчиков, живших, по словам местных жителей, как рабы, поместили под домашний арест в Алтайском крае, женщина отрицает свою вину, сообщает... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:12
2021-10-14T16:12
происшествия
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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БАРНАУЛ, 14 окт - РИА Новости. Опекуншу четверых мальчиков, живших, по словам местных жителей, как рабы, поместили под домашний арест в Алтайском крае, женщина отрицает свою вину, сообщает СУСК РФ по региону.По данным следствия, с 2019 по октябрь 2021 года на воспитании женщины находились четверо мальчиков: 2007, 2008 и 2010 годов рождения. На протяжении длительного времени в семье их систематически избивали. Не выдержав истязаний, дети сбежали, сейчас они в одном из детских учреждений края. Сообщение об издевательствах над приемными мальчиками опубликовали в соцсетях: женщина на условиях анонимности написала, что детей содержат, как рабов, заставляют много работать, мало кормят и бьют за любую провинность."Допрошенная в качестве подозреваемой опекун отрицает свою причастность к совершению противоправных деяний в отношении детей. В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - уточняют в СУСК.
https://ria.ru/20210823/istyazanie-1746831882.html
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происшествия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:12 14.10.2021
 
Алтайскую опекуншу, избивавшую приемных детей, поместили под домашний арест

На Алтае опекуншу мальчиков, живших в рабских условиях, поместили под домашний арест

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 14 окт - РИА Новости. Опекуншу четверых мальчиков, живших, по словам местных жителей, как рабы, поместили под домашний арест в Алтайском крае, женщина отрицает свою вину, сообщает СУСК РФ по региону.
"По ходатайству следователя… судом в отношении 42-летней жительницы Крутихинского района избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего, совершенное в отношении двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, с 2019 по октябрь 2021 года на воспитании женщины находились четверо мальчиков: 2007, 2008 и 2010 годов рождения. На протяжении длительного времени в семье их систематически избивали. Не выдержав истязаний, дети сбежали, сейчас они в одном из детских учреждений края. Сообщение об издевательствах над приемными мальчиками опубликовали в соцсетях: женщина на условиях анонимности написала, что детей содержат, как рабов, заставляют много работать, мало кормят и бьют за любую провинность.
"Допрошенная в качестве подозреваемой опекун отрицает свою причастность к совершению противоправных деяний в отношении детей. В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - уточняют в СУСК.
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ПроисшествияАлтайский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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