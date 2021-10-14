https://ria.ru/20211014/altay-1754589584.html

Алтайскую опекуншу, избивавшую приемных детей, поместили под домашний арест

Алтайскую опекуншу, избивавшую приемных детей, поместили под домашний арест - РИА Новости, 14.10.2021

Алтайскую опекуншу, избивавшую приемных детей, поместили под домашний арест

Опекуншу четверых мальчиков, живших, по словам местных жителей, как рабы, поместили под домашний арест в Алтайском крае, женщина отрицает свою вину, сообщает... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T16:12

2021-10-14T16:12

2021-10-14T16:12

происшествия

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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БАРНАУЛ, 14 окт - РИА Новости. Опекуншу четверых мальчиков, живших, по словам местных жителей, как рабы, поместили под домашний арест в Алтайском крае, женщина отрицает свою вину, сообщает СУСК РФ по региону.По данным следствия, с 2019 по октябрь 2021 года на воспитании женщины находились четверо мальчиков: 2007, 2008 и 2010 годов рождения. На протяжении длительного времени в семье их систематически избивали. Не выдержав истязаний, дети сбежали, сейчас они в одном из детских учреждений края. Сообщение об издевательствах над приемными мальчиками опубликовали в соцсетях: женщина на условиях анонимности написала, что детей содержат, как рабов, заставляют много работать, мало кормят и бьют за любую провинность."Допрошенная в качестве подозреваемой опекун отрицает свою причастность к совершению противоправных деяний в отношении детей. В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - уточняют в СУСК.

https://ria.ru/20210823/istyazanie-1746831882.html

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алтайский край

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происшествия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), россия