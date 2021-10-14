https://ria.ru/20211014/afganistan-1754529099.html

В ОДКБ спрогнозировали массовый отток беженцев из Афганистана

В ОДКБ спрогнозировали массовый отток беженцев из Афганистана - РИА Новости, 14.10.2021

В ОДКБ спрогнозировали массовый отток беженцев из Афганистана

Усиление террористов в отдаленных регионах Афганистана может спровоцировать массовый отток беженцев, в том числе в страны ОДКБ, заявил начальник Объединенного... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:16

2021-10-14T12:16

2021-10-14T12:16

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

одкб

анатолий сидоров

центральная азия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747395746_0:107:3335:1983_1920x0_80_0_0_9dbe861d66d729ac339b2c53a293d7ba.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Усиление террористов в отдаленных регионах Афганистана может спровоцировать массовый отток беженцев, в том числе в страны ОДКБ, заявил начальник Объединенного штаба Организации генерал-полковник Анатолий Сидоров."Стоит предположить, что вытеснение этнических меньшинств с занимаемых ими территорий на фоне возрастающего уровня террористической угрозы может спровоцировать массовый отток беженцев в сопредельные с Афганистаном страны Центральной Азии, в том числе государства-члены ОДКБ", - сказал Сидоров на брифинге для журналистов.Он также напомнил, что по оценкам ООН осенью Афганистану грозит массовый голод из-за сокращения поставок удобрений в северные провинции страны."В настоящее время наблюдается их (террористов - Прим. ред.) усиление за счет освобождения из афганских тюрем сторонников ИГИЛ* и вербовки боевиков, находящихся в оппозиции движению "Талибан"*", - заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ.Он уточнил, что эти две террористические группировки представляют наибольшую угрозу как для талибского правительства Афганистана, так и для сопредельных государств."Только в Иран и Пакистан бежало более 3 миллионов афганцев", - заявил Сидоров.Он уточнил, что внутренняя миграция составила около полумиллиона человек, а число эвакуированных афганцев, которые сотрудничали с администрацией США, по приблизительным подсчетам, превышает несколько десятков тысяч.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210911/nineeleven-1749555491.html

афганистан

центральная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, одкб, анатолий сидоров, центральная азия