https://ria.ru/20211014/afganistan-1754529099.html
В ОДКБ спрогнозировали массовый отток беженцев из Афганистана
В ОДКБ спрогнозировали массовый отток беженцев из Афганистана - РИА Новости, 14.10.2021
В ОДКБ спрогнозировали массовый отток беженцев из Афганистана
Усиление террористов в отдаленных регионах Афганистана может спровоцировать массовый отток беженцев, в том числе в страны ОДКБ, заявил начальник Объединенного... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:16
2021-10-14T12:16
2021-10-14T12:16
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
одкб
анатолий сидоров
центральная азия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Усиление террористов в отдаленных регионах Афганистана может спровоцировать массовый отток беженцев, в том числе в страны ОДКБ, заявил начальник Объединенного штаба Организации генерал-полковник Анатолий Сидоров."Стоит предположить, что вытеснение этнических меньшинств с занимаемых ими территорий на фоне возрастающего уровня террористической угрозы может спровоцировать массовый отток беженцев в сопредельные с Афганистаном страны Центральной Азии, в том числе государства-члены ОДКБ", - сказал Сидоров на брифинге для журналистов.Он также напомнил, что по оценкам ООН осенью Афганистану грозит массовый голод из-за сокращения поставок удобрений в северные провинции страны."В настоящее время наблюдается их (террористов - Прим. ред.) усиление за счет освобождения из афганских тюрем сторонников ИГИЛ* и вербовки боевиков, находящихся в оппозиции движению "Талибан"*", - заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ.Он уточнил, что эти две террористические группировки представляют наибольшую угрозу как для талибского правительства Афганистана, так и для сопредельных государств."Только в Иран и Пакистан бежало более 3 миллионов афганцев", - заявил Сидоров.Он уточнил, что внутренняя миграция составила около полумиллиона человек, а число эвакуированных афганцев, которые сотрудничали с администрацией США, по приблизительным подсчетам, превышает несколько десятков тысяч.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, талибан, афганистан, одкб, анатолий сидоров, центральная азия
В ОДКБ спрогнозировали массовый отток беженцев из Афганистана
Начальник штаба ОДКБ Сидоров спрогнозировал массовый отток беженцев из Афганистана
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Усиление террористов в отдаленных регионах Афганистана может спровоцировать массовый отток беженцев, в том числе в страны ОДКБ
, заявил начальник Объединенного штаба Организации генерал-полковник Анатолий Сидоров
.
"Стоит предположить, что вытеснение этнических меньшинств с занимаемых ими территорий на фоне возрастающего уровня террористической угрозы может спровоцировать массовый отток беженцев в сопредельные с Афганистаном
страны Центральной Азии
, в том числе государства-члены ОДКБ", - сказал Сидоров на брифинге для журналистов.
Он также напомнил, что по оценкам ООН осенью Афганистану грозит массовый голод из-за сокращения поставок удобрений в северные провинции страны.
"В настоящее время наблюдается их (террористов - Прим. ред.) усиление за счет освобождения из афганских тюрем сторонников ИГИЛ* и вербовки боевиков, находящихся в оппозиции движению "Талибан
"*", - заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ.
Он уточнил, что эти две террористические группировки представляют наибольшую угрозу как для талибского правительства Афганистана, так и для сопредельных государств.
"Только в Иран
и Пакистан
бежало более 3 миллионов афганцев", - заявил Сидоров.
Он уточнил, что внутренняя миграция составила около полумиллиона человек, а число эвакуированных афганцев, которые сотрудничали с администрацией США, по приблизительным подсчетам, превышает несколько десятков тысяч.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России