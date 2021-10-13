https://ria.ru/20211013/zdravookhranenie-1754372154.html

Мурашко оценил нагрузку на систему здравоохранения

Мурашко оценил нагрузку на систему здравоохранения - РИА Новости, 13.10.2021

Мурашко оценил нагрузку на систему здравоохранения

Система здравоохранения России работает сегодня с огромной дополнительной нагрузкой, но её можно снизить, если население будет активнее прививаться, заявил... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:10

2021-10-13T14:10

2021-10-13T14:10

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

михаил мурашко

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коронавирус covid-19

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МИНСК, 13 окт - РИА Новости. Система здравоохранения России работает сегодня с огромной дополнительной нагрузкой, но её можно снизить, если население будет активнее прививаться, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он отметил, что вакцинация поможет избежать летальных исходов. Сейчас несмотря на то, что идет подъем заболеваемости, нужно успеть защитить себя с помощью прививки.Ранее Мурашко заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, а с тяжелым течением коронавируса в больницах привитых менее 0,03%. При этом погибают от COVID-19 в основном те, кто не вакцинировался, – по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более 2% ранее получивших вакцину.

https://ria.ru/20211013/vaktsina-1754345482.html

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2021

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии