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В Забайкалье направят средства на ликвидацию последствий паводков
В Забайкалье направят средства на ликвидацию последствий паводков - РИА Новости, 13.10.2021
В Забайкалье направят средства на ликвидацию последствий паводков
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств Забайкальскому краю на возмещение расходов на поддержку жителей,... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T09:05
2021-10-13T09:05
общество
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств Забайкальскому краю на возмещение расходов на поддержку жителей, пострадавших от паводков, сообщает пресс-служба кабмина."Забайкальский край получит очередной транш из резервного фонда на возмещение расходов, связанных с поддержкой граждан, пострадавших от паводков. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет о возмещении средств бюджета региона, направленных на оказание единовременной материальной помощи, которую получили более 600 пострадавших. Кроме того, компенсации подлежат затраты на выплаты тем, кто частично или полностью утратили имущество из-за паводков. Выплаты уже получили 1054 и 726 человек соответственно.Эффективность расходования средств поручено проконтролировать МЧС. Ведомство должно представить доклад в правительство до 1 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20180710/1524287114.html
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общество, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мишустин, россия
09:05 13.10.2021
 
В Забайкалье направят средства на ликвидацию последствий паводков

Правительство направит выплаты на ликвидацию последствий паводков в Забайкалье

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМестные жители на затопленной в результате паводка улице в Чите
Местные жители на затопленной в результате паводка улице в Чите - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств Забайкальскому краю на возмещение расходов на поддержку жителей, пострадавших от паводков, сообщает пресс-служба кабмина.
"Забайкальский край получит очередной транш из резервного фонда на возмещение расходов, связанных с поддержкой граждан, пострадавших от паводков. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Эффективность расходования средств поручено проконтролировать МЧС. Ведомство должно представить доклад в правительство до 1 февраля 2022 года.
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ОбществоЗабайкальский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Михаил МишустинРоссия
 
 
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