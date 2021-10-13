https://ria.ru/20211013/zabaykale-1754313315.html

В Забайкалье направят средства на ликвидацию последствий паводков

В Забайкалье направят средства на ликвидацию последствий паводков - РИА Новости, 13.10.2021

В Забайкалье направят средства на ликвидацию последствий паводков

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств Забайкальскому краю на возмещение расходов на поддержку жителей,... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T09:05

2021-10-13T09:05

2021-10-13T09:05

общество

забайкальский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств Забайкальскому краю на возмещение расходов на поддержку жителей, пострадавших от паводков, сообщает пресс-служба кабмина."Забайкальский край получит очередной транш из резервного фонда на возмещение расходов, связанных с поддержкой граждан, пострадавших от паводков. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет о возмещении средств бюджета региона, направленных на оказание единовременной материальной помощи, которую получили более 600 пострадавших. Кроме того, компенсации подлежат затраты на выплаты тем, кто частично или полностью утратили имущество из-за паводков. Выплаты уже получили 1054 и 726 человек соответственно.Эффективность расходования средств поручено проконтролировать МЧС. Ведомство должно представить доклад в правительство до 1 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20180710/1524287114.html

https://realty.ria.ru/20200727/1574962669.html

забайкальский край

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мишустин, россия