СПЧ рекомендовал ЦИК проводить выборы в школьные каникулы
СПЧ направил в ЦИК доклад, где рекомендовал проводить выборы в школьные каникулы
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка избирательного участка к досрочному голосованию на выборах губернатора Иркутской области
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мониторинговая рабочая группа СПЧ направила в ЦИК РФ доклад по итогам сентябрьских выборов, где высказала ряд предложений по дальнейшему совершенствованию избирательного процесса, сообщает официальный сайт Совета.
Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Конституционное большинство в нижней палате парламента получила "Единая Россия" - 324 мандата. КПРФ по итогам выборов получила 57 мандатов, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия Роста" - по одному, самовыдвиженцы – пять.
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Члены МРГ 17-19 сентября работали в 11 регионах страны, наблюдая за ходом голосования, собирая и анализируя информацию о различных возможных происшествиях.
В докладе говорится, что во время выборов были выявлены нарушения, но они не повлияли на итоговое волеизъявление граждан. Мониторинговая группа СПЧ обратила внимание на слабую подготовку членов УИК в вопросе знания избирательного законодательства, неординарные ситуации во время проведения надомного голосования, проблемы с дистанционным электронным голосованием в Москве, из-за чего рекомендовала проводить ДЭГ на единой федеральной платформе.
"Многие из перечисленных нарушений и выявленных недостатков были характерны для выборов в Санкт-Петербурге, что резко контрастировало с другими регионами, где проводился мониторинг МРГ СПЧ", – говорится в докладе.
Представители СПЧ рекомендуют организовать обучение для председателей ТИК, членов УИК с правом решающего голоса в течение всего срока полномочий, больше взаимодействовать с волонтерами, улучшать процедуру видеонаблюдения, а также, по возможности, перенести голосование на период школьных каникул.