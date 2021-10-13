https://ria.ru/20211013/volontery-1754419492.html
"Единая Россия" подготовила законопроект о страховании волонтеров
"Единая Россия" подготовила законопроект о страховании волонтеров - РИА Новости, 13.10.2021
"Единая Россия" подготовила законопроект о страховании волонтеров
"Единая Россия" внесет в Госдуму РФ законопроект о страховании добровольцев, сообщили в пресс-службе партии, отметив, что документ уже готов. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T17:05
2021-10-13T17:05
2021-10-13T17:05
общество
андрей турчак
единая россия
госдума рф
общероссийский народный фронт
волонтерство в россии
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. "Единая Россия" внесет в Госдуму РФ законопроект о страховании добровольцев, сообщили в пресс-службе партии, отметив, что документ уже готов.Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что в осеннюю сессию партия внесет в Госдуму законопроект о страховании волонтеров, которые работают в зонах ЧС. По его словам, это должна быть отдельная государственная программа."Единая Россия" внесет в Госдуму законопроект о страховании добровольцев. Документ уже готов и будет внесен в осеннюю сессию по согласованию с руководством партии", - говорится в сообщении.Ранее готовность поучаствовать в разработке законодательной инициативы, касающейся страхования волонтеров, работающих в зонах ЧС, выразил заместитель руководителя исполкома ОНФ, председатель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич.
https://ria.ru/20210810/yakutiya-1745261804.html
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общество, андрей турчак, единая россия, госдума рф, общероссийский народный фронт, волонтерство в россии
"Единая Россия" подготовила законопроект о страховании волонтеров
ЕР внесет в Госдуму законопроект о страховании добровольцев, работающих в зонах ЧС