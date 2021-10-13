https://ria.ru/20211013/volontery-1754419492.html

"Единая Россия" подготовила законопроект о страховании волонтеров

"Единая Россия" подготовила законопроект о страховании волонтеров - РИА Новости, 13.10.2021

"Единая Россия" подготовила законопроект о страховании волонтеров

"Единая Россия" внесет в Госдуму РФ законопроект о страховании добровольцев, сообщили в пресс-службе партии, отметив, что документ уже готов. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T17:05

2021-10-13T17:05

2021-10-13T17:05

общество

андрей турчак

единая россия

госдума рф

общероссийский народный фронт

волонтерство в россии

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. "Единая Россия" внесет в Госдуму РФ законопроект о страховании добровольцев, сообщили в пресс-службе партии, отметив, что документ уже готов.Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что в осеннюю сессию партия внесет в Госдуму законопроект о страховании волонтеров, которые работают в зонах ЧС. По его словам, это должна быть отдельная государственная программа."Единая Россия" внесет в Госдуму законопроект о страховании добровольцев. Документ уже готов и будет внесен в осеннюю сессию по согласованию с руководством партии", - говорится в сообщении.Ранее готовность поучаствовать в разработке законодательной инициативы, касающейся страхования волонтеров, работающих в зонах ЧС, выразил заместитель руководителя исполкома ОНФ, председатель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич.

https://ria.ru/20210810/yakutiya-1745261804.html

https://ria.ru/20210304/anureva-1599927019.html

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2021

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общество, андрей турчак, единая россия, госдума рф, общероссийский народный фронт, волонтерство в россии