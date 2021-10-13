https://ria.ru/20211013/vaktsinatsiya-1754334673.html

В московском оперштабе рассказали, как пожилые переносят COVID-19

В московском оперштабе рассказали, как пожилые переносят COVID-19 - РИА Новости, 13.10.2021

В московском оперштабе рассказали, как пожилые переносят COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в своем Telegram-канале опубликовал статистику заболеваемости коронавирусом среди... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T11:09

2021-10-13T11:09

2021-10-13T11:27

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в своем Telegram-канале опубликовал статистику заболеваемости коронавирусом среди лиц старше 60 лет.Согласно опубликованной информации, половина заболевших коронавирусом старше 60 лет требуют стационарного лечения, ковид у людей пожилого возраста проходит скоротечно и состояние может стремительно ухудшиться за три дня."50% заболевших коронавирусом старше 60 лет требуют стационарного лечения. Только у 4% пожилых пациентов коронавирус протекает бессимптомно. Вероятность тяжелого течения заболевания у пожилых людей в 5,5 раза выше. У 75-летних – уже в семь раз выше, а у людей старше 80 лет – в девять", - сообщает оперштаб в своем Telegram-канале.Также подчеркивается, что коронавирус у людей пожилого возраста проходит скоротечно, врачи отмечают стремительное ухудшение состояния в течение трех дней.Людьми старше 60 лет заняты 70% реанимационных мощностей, почти 80% пациентов на ИВЛ – люди пожилого возраста."60% коек в ковидных стационарах занимают пожилые люди. Каждый второй госпитализируемый с коронавирусом – старше 60 лет, 70% реанимационных мощностей заняты людьми старше 60 лет, почти 80% пациентов на ИВЛ – люди пожилого возраста", - заявил оперштаб.Порядка 86% от общего числа умерших от коронавируса в Москве составляют люди старше 60 лет."Пациенты старше 60 лет создают основную нагрузку на медицинскую сеть: 86% от общего числа умерших от коронавируса составляют люди старше 60 лет", - говорится в сообщении."Каждый девятый пациент с COVID-19 старше 60 лет умирает. А среди тех из них, кто своевременно не обращается к врачу, - каждый третий", - подчеркнул оперштаб.При этом, как сообщается, только треть всех пожилых москвичей вакцинировались от COVID-19 в Москве. Однако отмечается, что в московских домах престарелых вакцинировались практически все проживающие: прививки от коронавируса сделали около 97% жителей, не имеющих противопоказаний, ревакцинацию прошли уже более 98% проживающих, у кого с момента первой прививки прошло более полугода."Добиться снижения заболеваемости можно за счет вакцинации, которая является эффективным способом минимизации рисков заболевания, его тяжелого течения и летального исхода. При этом из всех пожилых москвичей вакцинировано от COVID-19 только треть, из всех вакцинированных в Москве они составляют лишь 23%", - добавил оперштаб.Ранее пресс-служба мэра столицы сообщила о том, что москвичи старше 65 лет, которые с 23 июня по 31 декабря 2021 года сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию или пройдут ревакцинацию в этот период, могут вместо коробки "С заботой о здоровье" с полезными предметами для поддержания здоровья и иммунитета выбрать денежное поощрение в размере 10 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211001/privivka-1752594096.html

https://ria.ru/20210818/kovid-1746266777.html

https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744133063.html

https://ria.ru/20210322/onischenko-1601485164.html

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