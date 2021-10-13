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Мурашко рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19

Мурашко рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 13.10.2021

Мурашко рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19

Завершаются исследования по использованию в один период вакцин от гриппа и коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T10:10

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МИНСК, 13 окт — РИА Новости. Завершаются исследования по использованию в один период вакцин от гриппа и коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Ранее израильские ученые выяснили, что важнейшим условием выживаемости при одновременном инфицировании SARS-CoV-2 и гриппом выступает иммунитет против последнего. Сейчас профессиональное сообщество призывает делать прививки и от того, и от другого. Параллельно идет работа по созданию единой вакцины. На прошлой неделе директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что клинические испытания такого препарата должны начаться в конце 2022 года, технологическая платформа уже есть.Также единую вакцину от гриппа и COVID-19 пытаются создать и другие российские научные центры, в частности "Вектор".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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