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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211013/vaktsinatsiya-1754322058.html
Мурашко рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19
Мурашко рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 13.10.2021
Мурашко рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19
Завершаются исследования по использованию в один период вакцин от гриппа и коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:10
2021-10-13T11:10
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МИНСК, 13 окт — РИА Новости. Завершаются исследования по использованию в один период вакцин от гриппа и коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Ранее израильские ученые выяснили, что важнейшим условием выживаемости при одновременном инфицировании SARS-CoV-2 и гриппом выступает иммунитет против последнего. Сейчас профессиональное сообщество призывает делать прививки и от того, и от другого. Параллельно идет работа по созданию единой вакцины. На прошлой неделе директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что клинические испытания такого препарата должны начаться в конце 2022 года, технологическая платформа уже есть.Также единую вакцину от гриппа и COVID-19 пытаются создать и другие российские научные центры, в частности "Вектор".
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
10:10 13.10.2021 (обновлено: 11:10 13.10.2021)
 
Мурашко рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19

Исследования одновременного введения вакцин от гриппа и COVID-19 завершаются

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский работник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МИНСК, 13 окт — РИА Новости. Завершаются исследования по использованию в один период вакцин от гриппа и коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Я думаю, что в ближайшее время мы опубликуем уже эти данные", — добавил он в беседе с журналистами.
Ранее израильские ученые выяснили, что важнейшим условием выживаемости при одновременном инфицировании SARS-CoV-2 и гриппом выступает иммунитет против последнего.
Сейчас профессиональное сообщество призывает делать прививки и от того, и от другого. Параллельно идет работа по созданию единой вакцины. На прошлой неделе директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что клинические испытания такого препарата должны начаться в конце 2022 года, технологическая платформа уже есть.
Также единую вакцину от гриппа и COVID-19 пытаются создать и другие российские научные центры, в частности "Вектор".
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4 сентября, 11:06
 
Распространение коронавирусаОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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