https://ria.ru/20211013/vaktsina-1754365213.html

Россия может поставить "Спутник V" для пожарных служб в Центральной Америке

Россия может поставить "Спутник V" для пожарных служб в Центральной Америке - РИА Новости, 13.10.2021

Россия может поставить "Спутник V" для пожарных служб в Центральной Америке

Кабмин РФ рассматривает вопрос о выделении вакцины "Спутник V" для пожарных служб стран Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН), сообщила спикер Совфеда... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:34

2021-10-13T13:34

2021-10-13T13:40

общество

совет федерации рф

валентина матвиенко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Кабмин РФ рассматривает вопрос о выделении вакцины "Спутник V" для пожарных служб стран Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН), сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Спикер в среду провела встречу с председателем Центральноамериканского парламента Фанни Каролиной Фернандес на полях Третьего Евразийского женского форума."В настоящее время на рассмотрении правительства РФ находится поступившее в Совфед ваше обращение о выделении на безвозмездной основе 6 тысяч доз вакцины "Спутник V" для пожарных служб государств - членов ПАРЛАСЕН", - сказала Матвиенко.Она выразила надежду, что "в ближайшее время будет принято решение".Сенатор также отметила, что ранее была реализована инициатива по поставке 10 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, дополнительно по линии ЦАИС (Центральноамериканская интеграционная система) доставлены тест-системы для 18 тысяч исследований.

https://ria.ru/20211012/svaminatan-1754149925.html

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общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, россия