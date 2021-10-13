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Россия может поставить "Спутник V" для пожарных служб в Центральной Америке
Россия может поставить "Спутник V" для пожарных служб в Центральной Америке - РИА Новости, 13.10.2021
Россия может поставить "Спутник V" для пожарных служб в Центральной Америке
Кабмин РФ рассматривает вопрос о выделении вакцины "Спутник V" для пожарных служб стран Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН), сообщила спикер Совфеда... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:34
2021-10-13T13:40
общество
совет федерации рф
валентина матвиенко
здоровье - общество
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Кабмин РФ рассматривает вопрос о выделении вакцины "Спутник V" для пожарных служб стран Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН), сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Спикер в среду провела встречу с председателем Центральноамериканского парламента Фанни Каролиной Фернандес на полях Третьего Евразийского женского форума."В настоящее время на рассмотрении правительства РФ находится поступившее в Совфед ваше обращение о выделении на безвозмездной основе 6 тысяч доз вакцины "Спутник V" для пожарных служб государств - членов ПАРЛАСЕН", - сказала Матвиенко.Она выразила надежду, что "в ближайшее время будет принято решение".Сенатор также отметила, что ранее была реализована инициатива по поставке 10 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, дополнительно по линии ЦАИС (Центральноамериканская интеграционная система) доставлены тест-системы для 18 тысяч исследований.
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общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, россия
13:34 13.10.2021 (обновлено: 13:40 13.10.2021)
 
Россия может поставить "Спутник V" для пожарных служб в Центральной Америке

Матвиенко: в России обсудят поставку "Спутник V" для пожарных служб в Центральной Америке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра держит в руках коробку с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинская сестра держит в руках коробку с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Кабмин РФ рассматривает вопрос о выделении вакцины "Спутник V" для пожарных служб стран Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН), сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Спикер в среду провела встречу с председателем Центральноамериканского парламента Фанни Каролиной Фернандес на полях Третьего Евразийского женского форума.
Старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 12:00
Сумия Сваминатан: в ВОЗ надеются, что вакцина "Спутник V" будет одобрена
"В настоящее время на рассмотрении правительства РФ находится поступившее в Совфед ваше обращение о выделении на безвозмездной основе 6 тысяч доз вакцины "Спутник V" для пожарных служб государств - членов ПАРЛАСЕН", - сказала Матвиенко.
Она выразила надежду, что "в ближайшее время будет принято решение".
Сенатор также отметила, что ранее была реализована инициатива по поставке 10 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, дополнительно по линии ЦАИС (Центральноамериканская интеграционная система) доставлены тест-системы для 18 тысяч исследований.
 
ОбществоСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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