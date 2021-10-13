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Ученица школы в Москве, где была стрельба, рассказала о случившемся
Ученица школы в Москве, где была стрельба, рассказала о случившемся - РИА Новости, 13.10.2021
Ученица школы в Москве, где была стрельба, рассказала о случившемся
Детей в московской школе держали в классе около полутора часов из-за стрельбы из страйкбольного ружья неподалёку, а после отпустили домой, рассказала... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T19:23
2021-10-13T19:23
2021-10-13T20:40
происшествия
общество
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Детей в московской школе держали в классе около полутора часов из-за стрельбы из страйкбольного ружья неподалёку, а после отпустили домой, рассказала журналистам одна из учениц.В среду ГУМВД проинформировало, что полицейские задержали молодого человека, стрелявшего из страйкбольного ружья в районе дома №66 на Ленинском проспекте в Москве, пострадавших нет. Как позднее сообщили РИА Новости в столичном департаменте образования и науки, образовательные учреждения рядом с местом инцидента получили сигнал от правоохранителей не покидать здания. Администрации школ заперли двери и окна и продолжили образовательный процесс. После снятия угрозы детей отпустили домой. По данным ГУ МВД, стрелявший из страйкбольного ружья метил в заброшенное здание."Я сначала думала, что это пранк, и ничего такого серьёзного (не произошло - ред.). ... Нас заперли в кабинете, я не видела происходящего. Сидели около 1 часа 30 минут", - сказала ученица 10-го класса.В самой школе, по её словам, было спокойно, учителя попросили детей сидеть и не выходить из классов, паники не было, при этом оповещения из громкоговорителей о мерах предосторожности, как заявила девушка, не было.Как рассказал РИА Новости охранник ещё одного учебного заведения по соседству со школой, полиции было много, она приезжала проверять и соседние школы.
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Ученица прокомментировала происходящее в классе во время стрельбы возле московской школы
Одна из учениц московской школы, у которой сегодня была стрельба, рассказала РИА Новости, что происходило в классе
2021-10-13T19:23
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происшествия, общество, школа, дети, москва, россия
19:23 13.10.2021 (обновлено: 20:40 13.10.2021)
Ученица школы в Москве, где была стрельба, рассказала о случившемся
Ученица московской школы, где была стрельба: детей держали около полутора часов в классах
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Детей в московской школе держали в классе около полутора часов из-за стрельбы из страйкбольного ружья неподалёку, а после отпустили домой, рассказала журналистам одна из учениц.
В среду ГУМВД проинформировало, что полицейские задержали молодого человека, стрелявшего из страйкбольного ружья в районе дома №66 на Ленинском проспекте в Москве
, пострадавших нет. Как позднее сообщили РИА Новости в столичном департаменте образования и науки, образовательные учреждения рядом с местом инцидента получили сигнал от правоохранителей не покидать здания. Администрации школ заперли двери и окна и продолжили образовательный процесс. После снятия угрозы детей отпустили домой. По данным ГУ МВД
, стрелявший из страйкбольного ружья метил в заброшенное здание.
"Я сначала думала, что это пранк, и ничего такого серьёзного (не произошло - ред.). ... Нас заперли в кабинете, я не видела происходящего. Сидели около 1 часа 30 минут", - сказала ученица 10-го класса.
В самой школе, по её словам, было спокойно, учителя попросили детей сидеть и не выходить из классов, паники не было, при этом оповещения из громкоговорителей о мерах предосторожности, как заявила девушка, не было.
Как рассказал РИА Новости охранник ещё одного учебного заведения по соседству со школой, полиции было много, она приезжала проверять и соседние школы.