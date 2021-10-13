https://ria.ru/20211013/uchenitsa-1754448967.html

Ученица школы в Москве, где была стрельба, рассказала о случившемся

Ученица школы в Москве, где была стрельба, рассказала о случившемся - РИА Новости, 13.10.2021

Ученица школы в Москве, где была стрельба, рассказала о случившемся

Детей в московской школе держали в классе около полутора часов из-за стрельбы из страйкбольного ружья неподалёку, а после отпустили домой, рассказала... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T19:23

2021-10-13T19:23

2021-10-13T20:40

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Детей в московской школе держали в классе около полутора часов из-за стрельбы из страйкбольного ружья неподалёку, а после отпустили домой, рассказала журналистам одна из учениц.В среду ГУМВД проинформировало, что полицейские задержали молодого человека, стрелявшего из страйкбольного ружья в районе дома №66 на Ленинском проспекте в Москве, пострадавших нет. Как позднее сообщили РИА Новости в столичном департаменте образования и науки, образовательные учреждения рядом с местом инцидента получили сигнал от правоохранителей не покидать здания. Администрации школ заперли двери и окна и продолжили образовательный процесс. После снятия угрозы детей отпустили домой. По данным ГУ МВД, стрелявший из страйкбольного ружья метил в заброшенное здание."Я сначала думала, что это пранк, и ничего такого серьёзного (не произошло - ред.). ... Нас заперли в кабинете, я не видела происходящего. Сидели около 1 часа 30 минут", - сказала ученица 10-го класса.В самой школе, по её словам, было спокойно, учителя попросили детей сидеть и не выходить из классов, паники не было, при этом оповещения из громкоговорителей о мерах предосторожности, как заявила девушка, не было.Как рассказал РИА Новости охранник ещё одного учебного заведения по соседству со школой, полиции было много, она приезжала проверять и соседние школы.

https://ria.ru/20211013/strelba-1754412586.html

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Ученица прокомментировала происходящее в классе во время стрельбы возле московской школы Одна из учениц московской школы, у которой сегодня была стрельба, рассказала РИА Новости, что происходило в классе 2021-10-13T19:23 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, общество, школа, дети, москва, россия