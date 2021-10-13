https://ria.ru/20211013/telegram-1754312263.html
Telegram устранил сбой в работе
Telegram устранил сбой в работе - РИА Новости, 13.10.2021
Telegram устранил сбой в работе
Ряд пользователей Telegram этой ночью по московскому времени столкнулся с трудностями в работе мессенджера, сейчас сервис работает в штатном режиме, следует из... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T08:49
2021-10-13T08:49
2021-10-13T08:50
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Ряд пользователей Telegram этой ночью по московскому времени столкнулся с трудностями в работе мессенджера, сейчас сервис работает в штатном режиме, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Ранее в среду с проблемами столкнулись жители России, США, Великобритании, Германии и других стран. Большинство пользователей сервиса жаловались на работу приложения, соединение с сервером и работу сайта.Первые сообщения о сбоях от пользователей из РФ стали поступать около 2.20 мск, наибольшее количество жалоб поступило около 2.50. После 3.00 число жалоб стало сокращаться.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Инструмент создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20211013/telegram-1754301754.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211010/vkontakte-1753881492.html
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общество, сша, великобритания, россия, технологии
08:49 13.10.2021 (обновлено: 08:50 13.10.2021)
Telegram устранил сбой в работе
Telegram устранил сбой в работе, о котором сообщали пользователи в нескольких странах