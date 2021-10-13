https://ria.ru/20211013/telegram-1754312263.html

Telegram устранил сбой в работе

Telegram устранил сбой в работе - РИА Новости, 13.10.2021

Telegram устранил сбой в работе

Ряд пользователей Telegram этой ночью по московскому времени столкнулся с трудностями в работе мессенджера, сейчас сервис работает в штатном режиме, следует из... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T08:49

2021-10-13T08:49

2021-10-13T08:50

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россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Ряд пользователей Telegram этой ночью по московскому времени столкнулся с трудностями в работе мессенджера, сейчас сервис работает в штатном режиме, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Ранее в среду с проблемами столкнулись жители России, США, Великобритании, Германии и других стран. Большинство пользователей сервиса жаловались на работу приложения, соединение с сервером и работу сайта.Первые сообщения о сбоях от пользователей из РФ стали поступать около 2.20 мск, наибольшее количество жалоб поступило около 2.50. После 3.00 число жалоб стало сокращаться.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Инструмент создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20211013/telegram-1754301754.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211010/vkontakte-1753881492.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сша, великобритания, россия, технологии