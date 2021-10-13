https://ria.ru/20211013/sphinxes-1754224743.html

Дачники продали садовых сфинксов почти за 20 миллионов рублей

Дачники продали садовых сфинксов почти за 20 миллионов рублей - РИА Новости, 13.10.2021

Дачники продали садовых сфинксов почти за 20 миллионов рублей

На торгах, проведенных в небольшом английском городе Садбери, была продана пара египетских сфинксов за 195 тысяч фунтов стерлингов (около 20 миллионов рублей)... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T04:05

2021-10-13T04:05

2021-10-13T04:05

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египет

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аукцион

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. На торгах, проведенных в небольшом английском городе Садбери, была продана пара египетских сфинксов за 195 тысяч фунтов стерлингов (около 20 миллионов рублей). Ранее бывшие владельцы статуй 15 лет хранили их на своем участке и считали, что они ничего не стоят, сообщает East Anglian Daily Times. По информации издания, об уникальности артефактов стало известно в прошлом месяце после того, как семья из Саффолка перед переездом из своего загородного дома ради любопытства решила оценить эти метровые фигуры. После жильцы планировали избавиться от них. На протяжении многих лет владельцы были уверены в том, что их задний двор украшают копии древнеегипетских сфинксов, которые не представляют особой ценности. Какого же было их удивление, когда они узнали, что их садовым статуям на самом деле пять тысяч лет. И хотя скульптуры сильно пострадали за те годы, что провели на улице, и попали на аукцион в плохом состоянии, этот лот стал самым популярным. Торги начались со стартовой цены в 200 фунтов. Вскоре сумма возросла до ста тысяч фунтов, а затем и до финальных 195 тысяч. За сфинксов боролись сразу несколько покупателей. По словам организаторов торгов, эти статуи стали одним из самых дорогих лотов, проданных на провинциальных аукционах в этом году. Теперь, как сообщается, египетские артефакты попадут в музей.

https://ria.ru/20211005/artefact-1753033847.html

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, новости культуры, стиль жизни, аукцион