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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211013/sphinxes-1754224743.html
Дачники продали садовых сфинксов почти за 20 миллионов рублей
Дачники продали садовых сфинксов почти за 20 миллионов рублей - РИА Новости, 13.10.2021
Дачники продали садовых сфинксов почти за 20 миллионов рублей
На торгах, проведенных в небольшом английском городе Садбери, была продана пара египетских сфинксов за 195 тысяч фунтов стерлингов (около 20 миллионов рублей)... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T04:05
2021-10-13T04:05
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египет
новости культуры
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аукцион
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. На торгах, проведенных в небольшом английском городе Садбери, была продана пара египетских сфинксов за 195 тысяч фунтов стерлингов (около 20 миллионов рублей). Ранее бывшие владельцы статуй 15 лет хранили их на своем участке и считали, что они ничего не стоят, сообщает East Anglian Daily Times. По информации издания, об уникальности артефактов стало известно в прошлом месяце после того, как семья из Саффолка перед переездом из своего загородного дома ради любопытства решила оценить эти метровые фигуры. После жильцы планировали избавиться от них. На протяжении многих лет владельцы были уверены в том, что их задний двор украшают копии древнеегипетских сфинксов, которые не представляют особой ценности. Какого же было их удивление, когда они узнали, что их садовым статуям на самом деле пять тысяч лет. И хотя скульптуры сильно пострадали за те годы, что провели на улице, и попали на аукцион в плохом состоянии, этот лот стал самым популярным. Торги начались со стартовой цены в 200 фунтов. Вскоре сумма возросла до ста тысяч фунтов, а затем и до финальных 195 тысяч. За сфинксов боролись сразу несколько покупателей. По словам организаторов торгов, эти статуи стали одним из самых дорогих лотов, проданных на провинциальных аукционах в этом году. Теперь, как сообщается, египетские артефакты попадут в музей.
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египет, новости культуры, стиль жизни, аукцион
04:05 13.10.2021
 
Дачники продали садовых сфинксов почти за 20 миллионов рублей

Садовые скульптуры оказались ценными древнеегипетскими артефактами

© Mander AuctioneersПара резных египетских статуй сфинкса, проданная на аукционе в Саффолке
Пара резных египетских статуй сфинкса, проданная на аукционе в Саффолке
© Mander Auctioneers
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. На торгах, проведенных в небольшом английском городе Садбери, была продана пара египетских сфинксов за 195 тысяч фунтов стерлингов (около 20 миллионов рублей). Ранее бывшие владельцы статуй 15 лет хранили их на своем участке и считали, что они ничего не стоят, сообщает East Anglian Daily Times.
По информации издания, об уникальности артефактов стало известно в прошлом месяце после того, как семья из Саффолка перед переездом из своего загородного дома ради любопытства решила оценить эти метровые фигуры. После жильцы планировали избавиться от них.
"С нами связалась местная семья, которая переезжала и хотела утилизировать многие предметы, которые не подходили для их нового дома", — прокомментировал аукционист Джеймс Мандер.
На протяжении многих лет владельцы были уверены в том, что их задний двор украшают копии древнеегипетских сфинксов, которые не представляют особой ценности. Какого же было их удивление, когда они узнали, что их садовым статуям на самом деле пять тысяч лет.
И хотя скульптуры сильно пострадали за те годы, что провели на улице, и попали на аукцион в плохом состоянии, этот лот стал самым популярным.
Торги начались со стартовой цены в 200 фунтов. Вскоре сумма возросла до ста тысяч фунтов, а затем и до финальных 195 тысяч. За сфинксов боролись сразу несколько покупателей.
По словам организаторов торгов, эти статуи стали одним из самых дорогих лотов, проданных на провинциальных аукционах в этом году. Теперь, как сообщается, египетские артефакты попадут в музей.
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