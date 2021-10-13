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Шойгу обсудил с президентом Абхазии договор о союзничестве
Шойгу обсудил с президентом Абхазии договор о союзничестве - РИА Новости, 13.10.2021
Шойгу обсудил с президентом Абхазии договор о союзничестве
Министр обороны России Сергей Шойгу провел в Москве встречу с президентом Абхазии Асланом Бжанией, обсудив с ним военные аспекты двустороннего договора о... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T19:45
2021-10-13T19:45
в мире
безопасность
москва
абхазия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
закавказье
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу провел в Москве встречу с президентом Абхазии Асланом Бжанией, обсудив с ним военные аспекты двустороннего договора о союзничестве и вопросы безопасности в Закавказье, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Сегодня, 13 октября 2021 года, состоялась встреча Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с президентом Республики Абхазия Асланом Бжания", - говорится в сообщении.Отмечается, что участники встречи обсудили военные аспекты реализации двустороннего договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, а также вопросы безопасности в Закавказском регионе.
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в мире, безопасность, москва, абхазия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), закавказье, россия
19:45 13.10.2021
 
Шойгу обсудил с президентом Абхазии договор о союзничестве

Шойгу обсудил с президентом Абхазии Бжанией военные аспекты договора о союзничестве

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу провел в Москве встречу с президентом Абхазии Асланом Бжанией, обсудив с ним военные аспекты двустороннего договора о союзничестве и вопросы безопасности в Закавказье, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Сегодня, 13 октября 2021 года, состоялась встреча Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с президентом Республики Абхазия Асланом Бжания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники встречи обсудили военные аспекты реализации двустороннего договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, а также вопросы безопасности в Закавказском регионе.
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В миреБезопасностьМоскваАбхазияСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ЗакавказьеРоссия
 
 
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