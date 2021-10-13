https://ria.ru/20211013/soyuznichestvo-1754451602.html

Шойгу обсудил с президентом Абхазии договор о союзничестве

Шойгу обсудил с президентом Абхазии договор о союзничестве - РИА Новости, 13.10.2021

Шойгу обсудил с президентом Абхазии договор о союзничестве

Министр обороны России Сергей Шойгу провел в Москве встречу с президентом Абхазии Асланом Бжанией, обсудив с ним военные аспекты двустороннего договора о... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T19:45

2021-10-13T19:45

2021-10-13T19:45

в мире

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министерство обороны рф (минобороны рф)

закавказье

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу провел в Москве встречу с президентом Абхазии Асланом Бжанией, обсудив с ним военные аспекты двустороннего договора о союзничестве и вопросы безопасности в Закавказье, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Сегодня, 13 октября 2021 года, состоялась встреча Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с президентом Республики Абхазия Асланом Бжания", - говорится в сообщении.Отмечается, что участники встречи обсудили военные аспекты реализации двустороннего договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, а также вопросы безопасности в Закавказском регионе.

https://ria.ru/20211011/sukhum-1754011303.html

москва

абхазия

закавказье

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в мире, безопасность, москва, абхазия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), закавказье, россия