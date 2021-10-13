https://ria.ru/20211013/soglashenie-1754371983.html

Татарстан и "Лукойл" подписали соглашение о сотрудничестве

Татарстан и "Лукойл" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 13.10.2021

Татарстан и "Лукойл" подписали соглашение о сотрудничестве

Татарстан и компания "Лукойл" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут совместно внедрять прогрессивные технику и технологии добычи,... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:10

2021-10-13T14:10

2021-10-13T14:10

республика татарстан

экономика

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

вагит алекперов

лукойл

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КАЗАНЬ, 13 окт – РИА Новости. Татарстан и компания "Лукойл" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут совместно внедрять прогрессивные технику и технологии добычи, транспортировки и переработки углеводородов, сообщает пресс-служба главы республики.Соглашение было подписано на полях международного форума "Российская энергетическая неделя". Подписи под документом поставили президент Татарстана Рустам Минниханов и президент "Лукойла" Вагит Алекперов."В документе говорится, что стороны будут проводить единую научно-техническую политику в сфере внедрения прогрессивной техники и технологий добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья. Кроме того, будут оказывать содействие в реализации долгосрочных программ по развитию сырьевой базы, освоению новых нефтяных и газовых месторождений, строительстве и реконструкции действующих производственных объектов", - говорится в сообщении.Отмечается, что компания ПАО "Лукойл" продолжит работу по строительству новых и реконструкции действующих автозаправочных станций. Татарстан в свою очередь окажет содействие в предоставлении соответствующих участков.Отдельным пунктом соглашения прописана разработка программы экологической безопасности: все реализуемые проекты должны быть безопасны как для человека, так и для окружающей среды.В Татарстане работает дочерняя компания "Лукойла" - АО "РИТЭК", которая на протяжении последних нескольких лет добывает ежегодно порядка 1 миллиона тонн нефти и является крупнейшей среди малых нефтяных компаний Татарстана. Компания работает на территории Татарстана с 1995 года, является инновационной, использование новых уникальных технологий позволяет ей удерживать объемы добычи на старых месторождениях.Кроме того, с "Лукойлом" сотрудничают многие компании Татарстана, в частности, предприятия машиностроительного комплекса.

https://ria.ru/20211006/tatarstan-1753411314.html

https://ria.ru/20211005/ball-1753246076.html

https://ria.ru/20210924/tatarstan-1751677459.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, вагит алекперов, лукойл