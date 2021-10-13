Умер ученый, предлагавший лечить больных COVID-19 гелий-кислородной смесью
Умер ученый Суворов, предлагавший лечить больных COVID-19 гелий-кислородной смесью
© Фото : предоставлено пресс-службой ИМБПЗаведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Суворов
© Фото : предоставлено пресс-службой ИМБП
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сотрудник Института медико-биологических проблем РАН, заслуженный испытатель космической техники и водолаз-глубоководник Александр Суворов скончался на 72 году жизни, сообщается на сайте института.
"С глубоким прискорбием извещаем, что 12 октября на 72 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел от нас Александр Владимирович Суворов - доктор медицинских наук, заведующий отделом физиологии и биомеханики кардиореспираторной системы в экстремальных условиях, заслуженный испытатель космической техники России, водолаз-глубоководник и акванавт, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского", - говорится в сообщении.
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В декабре 2020 года Суворов рассказывал журналистам, что гелий-кислородные смеси протестированы для лечения осложнений COVID-19 и показали свою эффективность. По его словам, эти смеси позволяют не доводить ситуацию до ИВЛ.
В мае 1981 года Суворов в Геленджике был участником первого эксперимента по 3-недельному пребыванию в кислородно-азотно-гелиевой среде на глубине 100 метров. В 1984 году впервые в Советском Союзе провел спуск на глубину 450 метров в качестве испытателя. В 1986 году принимал активное участие в не имеющем мировых аналогов спуске на глубину 410 метров на кислородно-неоновой дыхательной среде.