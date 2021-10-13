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Умер ученый, предлагавший лечить больных COVID-19 гелий-кислородной смесью
Умер ученый, предлагавший лечить больных COVID-19 гелий-кислородной смесью - РИА Новости, 13.10.2021
Умер ученый, предлагавший лечить больных COVID-19 гелий-кислородной смесью
Сотрудник Института медико-биологических проблем РАН, заслуженный испытатель космической техники и водолаз-глубоководник Александр Суворов скончался на 72 году... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T17:40
2021-10-13T17:40
общество
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сотрудник Института медико-биологических проблем РАН, заслуженный испытатель космической техники и водолаз-глубоководник Александр Суворов скончался на 72 году жизни, сообщается на сайте института."С глубоким прискорбием извещаем, что 12 октября на 72 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел от нас Александр Владимирович Суворов - доктор медицинских наук, заведующий отделом физиологии и биомеханики кардиореспираторной системы в экстремальных условиях, заслуженный испытатель космической техники России, водолаз-глубоководник и акванавт, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского", - говорится в сообщении.В декабре 2020 года Суворов рассказывал журналистам, что гелий-кислородные смеси протестированы для лечения осложнений COVID-19 и показали свою эффективность. По его словам, эти смеси позволяют не доводить ситуацию до ИВЛ.В мае 1981 года Суворов в Геленджике был участником первого эксперимента по 3-недельному пребыванию в кислородно-азотно-гелиевой среде на глубине 100 метров. В 1984 году впервые в Советском Союзе провел спуск на глубину 450 метров в качестве испытателя. В 1986 году принимал активное участие в не имеющем мировых аналогов спуске на глубину 410 метров на кислородно-неоновой дыхательной среде.
https://ria.ru/20201116/legkie-1584771415.html
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общество, российская академия наук, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:40 13.10.2021
 
Умер ученый, предлагавший лечить больных COVID-19 гелий-кислородной смесью

Умер ученый Суворов, предлагавший лечить больных COVID-19 гелий-кислородной смесью

© Фото : предоставлено пресс-службой ИМБПЗаведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Суворов
Заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Суворов - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой ИМБП
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сотрудник Института медико-биологических проблем РАН, заслуженный испытатель космической техники и водолаз-глубоководник Александр Суворов скончался на 72 году жизни, сообщается на сайте института.
"С глубоким прискорбием извещаем, что 12 октября на 72 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел от нас Александр Владимирович Суворов - доктор медицинских наук, заведующий отделом физиологии и биомеханики кардиореспираторной системы в экстремальных условиях, заслуженный испытатель космической техники России, водолаз-глубоководник и акванавт, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского", - говорится в сообщении.
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В декабре 2020 года Суворов рассказывал журналистам, что гелий-кислородные смеси протестированы для лечения осложнений COVID-19 и показали свою эффективность. По его словам, эти смеси позволяют не доводить ситуацию до ИВЛ.
В мае 1981 года Суворов в Геленджике был участником первого эксперимента по 3-недельному пребыванию в кислородно-азотно-гелиевой среде на глубине 100 метров. В 1984 году впервые в Советском Союзе провел спуск на глубину 450 метров в качестве испытателя. В 1986 году принимал активное участие в не имеющем мировых аналогов спуске на глубину 410 метров на кислородно-неоновой дыхательной среде.
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