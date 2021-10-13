https://ria.ru/20211013/smert-1754426237.html

Умер ученый, предлагавший лечить больных COVID-19 гелий-кислородной смесью

Умер ученый, предлагавший лечить больных COVID-19 гелий-кислородной смесью - РИА Новости, 13.10.2021

Умер ученый, предлагавший лечить больных COVID-19 гелий-кислородной смесью

Сотрудник Института медико-биологических проблем РАН, заслуженный испытатель космической техники и водолаз-глубоководник Александр Суворов скончался на 72 году... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T17:40

2021-10-13T17:40

2021-10-13T17:40

общество

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россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сотрудник Института медико-биологических проблем РАН, заслуженный испытатель космической техники и водолаз-глубоководник Александр Суворов скончался на 72 году жизни, сообщается на сайте института."С глубоким прискорбием извещаем, что 12 октября на 72 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел от нас Александр Владимирович Суворов - доктор медицинских наук, заведующий отделом физиологии и биомеханики кардиореспираторной системы в экстремальных условиях, заслуженный испытатель космической техники России, водолаз-глубоководник и акванавт, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского", - говорится в сообщении.В декабре 2020 года Суворов рассказывал журналистам, что гелий-кислородные смеси протестированы для лечения осложнений COVID-19 и показали свою эффективность. По его словам, эти смеси позволяют не доводить ситуацию до ИВЛ.В мае 1981 года Суворов в Геленджике был участником первого эксперимента по 3-недельному пребыванию в кислородно-азотно-гелиевой среде на глубине 100 метров. В 1984 году впервые в Советском Союзе провел спуск на глубину 450 метров в качестве испытателя. В 1986 году принимал активное участие в не имеющем мировых аналогов спуске на глубину 410 метров на кислородно-неоновой дыхательной среде.

https://ria.ru/20201116/legkie-1584771415.html

https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577065056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, российская академия наук, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии