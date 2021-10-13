https://ria.ru/20211013/shkola-1754311975.html

В Югре в 2022 году откроют школьный центр генетики

В Югре в 2022 году откроют школьный центр генетики - РИА Новости, 13.10.2021

В Югре в 2022 году откроют школьный центр генетики

Региональный школьный центр генетики откроется в начале учебного 2022 года в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила журналистам начальник отдела общего... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T08:44

2021-10-13T08:44

2021-10-13T09:09

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ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Региональный школьный центр генетики откроется в начале учебного 2022 года в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила журналистам начальник отдела общего образования управления общего образования департамента образования и молодежной политики Югры Лариса Цулая."На сегодняшний день идет большая работа по созданию регионального школьного центра генетики, который будет использоваться для всех образовательных организаций… Идет приобретение оборудования, формирование лабораторий. Мы планируем запустить данный центр со следующего учебного года", - сказала Цулая.По ее словам, лаборатория генетики создается на базе Сургутского государственного педагогического университета и в рамках взаимодействия будет работать со школами Югры, она будет выполнять роль большого исследовательского центра в области биологии и медицины. Как отметила Цулая, занятие генетикой на уровне школьных исследований и практических занятий поможет организовать системную подготовку кадров.Ранее губернатор Югры отмечала, что в автономном округе готовы изучать геном традиционных коренных малочисленных народов Севера, чтобы обеспечить более здоровую среду для местного населения. Ожидается, что в Югре появится центр высоких биомедицинских технологий, который, в частности, возьмет на себя перспективные исследования, в том числе изучение генома жителей арктической и субарктической территорий. Специалисты будут выявлять взаимосвязи геномных нарушений с риском возникновения различных заболеваний.Среди ожидаемых результатов такой деятельности - снижение уровня инвалидизации и смертности женщин и детей, младенческой смертности, повышение качества здоровья новорожденных, увеличение продолжительности и качества жизни югорчан, естественного прироста населения, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, будет разработан генетический паспорт коренных малочисленных народов Югры, это в перспективе позволит внедрить персонифицированные подходы к терапии различных заболеваний у северян.

https://sn.ria.ru/20211007/konkurs-1753482744.html

https://ria.ru/20211009/omskaya-1753809186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ханты-мансийский автономный округ, сн_образование, социальный навигатор