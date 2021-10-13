Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/saakashvili-1754416656.html
Группа врачей будет следить за здоровьем Саакашвили в тюрьме
Группа врачей будет следить за здоровьем Саакашвили в тюрьме - РИА Новости, 13.10.2021
Группа врачей будет следить за здоровьем Саакашвили в тюрьме
Комитет по здравоохранению парламента Грузии принял решение сформировать группу врачей, которая будет следить за здоровьем заключенного экс-президента Грузии... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:50
2021-10-13T16:50
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753039961_0:75:1184:741_1920x0_80_0_0_c42657a439eb93a43945b422579ed139.jpg
ТБИЛИСИ, 13 окт - РИА Новости. Комитет по здравоохранению парламента Грузии принял решение сформировать группу врачей, которая будет следить за здоровьем заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и информировать общество, сообщил глава комитета здравоохранения Дмитрий Хундадзе.Ранее Минюст Грузии обратился к главе Минздрава с просьбой создать многофункциональную группу врачей для изучения и анализа состояния голодающего Саакашвили."За состоянием здоровья Михаила Саакашвили будет следить специальная группа врачей. С деталями о состоянии его здоровья мы ознакомимся в формате группы. Сейчас у нас есть информация, что он голодает, и, безусловно, у голодовки есть свои негативные последствия для здоровья", - приводит Sputnik Грузия слова Хундадзе.Он отметил, что несмотря на то, что экс-президент создал сам для себя такие условия, его здоровье очень важно. "Нам важно, чтобы у общества была правильная информация, и это не было предметом спекуляций", - отметил Хундадзе.По данным Sputnik, адвокаты Саакашвили уже заявили, что их подзащитный не против наблюдения за его здоровьем. "Михаил Саакашвили не против. Пусть подключаться эти врачи. Для него важен и визит его личного врача в учреждение по исполнению наказаний. А чтобы избежать спекуляций, он согласен на других врачей. Никто ничего не скрывает", - приводит агентство слова адвоката Георгия Гелхаури.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211013/saakashvili-1754343403.html
https://ria.ru/20211011/saakashvili-1754035595.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753039961_49:0:1137:816_1920x0_80_0_0_a69aeb5a27e3f6a263f8251ae4ca2ca0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
16:50 13.10.2021
 
Группа врачей будет следить за здоровьем Саакашвили в тюрьме

Группа врачей будет следить за здоровьем экс-президента Грузии Саакашвили в тюрьме

© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Здание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 13 окт - РИА Новости. Комитет по здравоохранению парламента Грузии принял решение сформировать группу врачей, которая будет следить за здоровьем заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и информировать общество, сообщил глава комитета здравоохранения Дмитрий Хундадзе.
Ранее Минюст Грузии обратился к главе Минздрава с просьбой создать многофункциональную группу врачей для изучения и анализа состояния голодающего Саакашвили.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 11:54
На Украине рассказали о работе по возвращению Саакашвили
"За состоянием здоровья Михаила Саакашвили будет следить специальная группа врачей. С деталями о состоянии его здоровья мы ознакомимся в формате группы. Сейчас у нас есть информация, что он голодает, и, безусловно, у голодовки есть свои негативные последствия для здоровья", - приводит Sputnik Грузия слова Хундадзе.
Он отметил, что несмотря на то, что экс-президент создал сам для себя такие условия, его здоровье очень важно. "Нам важно, чтобы у общества была правильная информация, и это не было предметом спекуляций", - отметил Хундадзе.
По данным Sputnik, адвокаты Саакашвили уже заявили, что их подзащитный не против наблюдения за его здоровьем. "Михаил Саакашвили не против. Пусть подключаться эти врачи. Для него важен и визит его личного врача в учреждение по исполнению наказаний. А чтобы избежать спекуляций, он согласен на других врачей. Никто ничего не скрывает", - приводит агентство слова адвоката Георгия Гелхаури.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 15:23
Премьер Грузии объяснил, почему экстрадиция Саакашвили невозможна
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 19 человек
04:48Обвинители утверждают, что Парнас умышленно нарушил законы США, сообщила WP
04:22Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией
04:19Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
04:00Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
03:57Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
03:50Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
03:36Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
03:36Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину
03:32Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения
03:28России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
03:21Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
03:19Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
03:19США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
03:18Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру
03:11Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
03:08Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
03:05Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
03:01Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
03:00Новые материалы для водородной энергетики создали в России
Лента новостейМолния