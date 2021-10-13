https://ria.ru/20211013/saakashvili-1754416656.html

Группа врачей будет следить за здоровьем Саакашвили в тюрьме

Группа врачей будет следить за здоровьем Саакашвили в тюрьме - РИА Новости, 13.10.2021

Группа врачей будет следить за здоровьем Саакашвили в тюрьме

Комитет по здравоохранению парламента Грузии принял решение сформировать группу врачей, которая будет следить за здоровьем заключенного экс-президента Грузии... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:50

2021-10-13T16:50

2021-10-13T16:50

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 13 окт - РИА Новости. Комитет по здравоохранению парламента Грузии принял решение сформировать группу врачей, которая будет следить за здоровьем заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и информировать общество, сообщил глава комитета здравоохранения Дмитрий Хундадзе.Ранее Минюст Грузии обратился к главе Минздрава с просьбой создать многофункциональную группу врачей для изучения и анализа состояния голодающего Саакашвили."За состоянием здоровья Михаила Саакашвили будет следить специальная группа врачей. С деталями о состоянии его здоровья мы ознакомимся в формате группы. Сейчас у нас есть информация, что он голодает, и, безусловно, у голодовки есть свои негативные последствия для здоровья", - приводит Sputnik Грузия слова Хундадзе.Он отметил, что несмотря на то, что экс-президент создал сам для себя такие условия, его здоровье очень важно. "Нам важно, чтобы у общества была правильная информация, и это не было предметом спекуляций", - отметил Хундадзе.По данным Sputnik, адвокаты Саакашвили уже заявили, что их подзащитный не против наблюдения за его здоровьем. "Михаил Саакашвили не против. Пусть подключаться эти врачи. Для него важен и визит его личного врача в учреждение по исполнению наказаний. А чтобы избежать спекуляций, он согласен на других врачей. Никто ничего не скрывает", - приводит агентство слова адвоката Георгия Гелхаури.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211013/saakashvili-1754343403.html

https://ria.ru/20211011/saakashvili-1754035595.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии