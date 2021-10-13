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Сразу три ведущих агентства повысили рейтинги Новикомбанка
Сразу три ведущих агентства повысили рейтинги Новикомбанка - РИА Новости, 13.10.2021
Сразу три ведущих агентства повысили рейтинги Новикомбанка
Независимые эксперты ведущих рейтинговых агентств, АКРА, "Эксперт РА" и Moody’s улучшили оценку по рейтингам Новикомбанка. Эти решения подтверждают... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:37
2021-10-13T15:37
экономика
новикомбанк
банки
россия
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Независимые эксперты ведущих рейтинговых агентств, АКРА, "Эксперт РА" и Moody’s улучшили оценку по рейтингам Новикомбанка. Эти решения подтверждают эффективность выбранной стратегии опорного банка Госкорпорации Ростех, улучшение всех ключевых показателей операционной деятельности и значительный вклад в развитие высокотехнологичных отраслей российской промышленности.Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) повысило рейтинг Новикомбанка до уровня A+(RU), прогноз "стабильный". Это, по мнению экспертов, говорит об улучшении оценки достаточности капитала, обусловлено устойчивым бизнес-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности при консервативной оценке риск-профиля банка, а также высокой вероятностью получения поддержки со стороны материнской компании.Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Новикомбанка до уровня ruA со стабильным прогнозом, отметив, что роль банка в обслуживании предприятий Госкорпорации продолжает расти. По подсчетам "Эксперт РА", за 2019 - 2020 годы доля Новикомбанка в кредитном портфеле Ростеха выросла с 14% до 23%, а по итогам 2021 года она увеличится до 25%.Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный" по долгосрочным депозитным рейтингам Новикомбанка, подтвердив уровень рейтинга "Ba3". Улучшение прогноза, по мнению экспертов, обусловлено повышением показателей качества активов и достаточности капитала финансовой организации, которые вместе с поддержанием стабильной прибыльности снижают кредитные риски. "Банк продемонстрировал устойчивость к неблагоприятной операционной среде в 2020 году, когда экономика России пострадала от пандемии коронавируса и падения цен на нефть", – сообщают аналитики Moody's.Стратегия ростаДанная синхронность ведущих агентств, по мнению экспертов, неслучайна и объясняется тем, что Новикомбанк последовательно улучшает все показатели операционной эффективности и демонстрирует качественный рост нормативов достаточности капитала. За отчетный год норматив достаточности совокупного капитала существенно вырос и стабильно превышает 12%, что является комфортным уровнем с учетом регуляторных требований к банкам. При этом в среднесрочном горизонте данный показатель будет увеличиваться благодаря принятому акционером банка решению об установлении фиксированной доли выплат дивидендного потока не более 25% от чистой прибыли, отмечают в Банке.В более глобальном смысле – Новикомбанк уже достиг ряда ключевых ориентиров, заложенных в стратегии развития. Этот документ был утвержден в 2017 году. Банк фактически уже стал эффективным центром финансирования высокотехнологичных отраслей российской промышленности.За четыре года Новикомбанк сумел подняться на 16 позиций в рейтинге банков по размеру активов и занять 20-е место. Рост активов за этот период составил более 177%. Капитал банка вырос на 75%.Средний показатель cost/income Новикомбанка на протяжении трех лет не превышает 25%, при том, что по банковской системе среднее значение превосходит 40%. Рентабельность капитала Новикомбанка на протяжении двух лет тоже выше среднерыночных уровней – более 20% (при средних показателях– 14-16%).Повышение рейтингов, безусловно, позволит Новикомбанку стать участником большего числа госпрограмм и расширить перечень мер господдержки, которые он предлагает компаниям-заемщикам. Более 50% кредитного портфеля Новикомбанка – это предприятия "Ростеха", участвующие в нацпроектах.Являя собой многопрофильную структуру, "Ростех" объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны, работающих в таких отраслях, как: авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Ростех постоянно развивается. Сегодня это и ключевой поставщик технологий "Умного города", и участник программы по цифровизации государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разработчик планов развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем.Как важное звено финансовой структуры Госкорпорации, Новикомбанк вслед за акционером наращивает список отраслей присутствия, тем самым обеспечивая органическую диверсификацию структуры доходов.Поддержка промышленностиЭксперты рейтинговых агентств отметили в отчетах, что за последние годы в Новикомбанке сформирован качественный кредитный портфель. Драйвером его роста является активная поддержка предприятий реального сектора, которые участвуют в реализации мероприятий, направленных на достижение национальных целей развития, а также финансирование программ диверсификации. Банк предоставляет средства на реализацию инвестиционных проектов для организации выпуска современной конкурентоспособной продукции, расширение и модернизацию производственной базы предприятий, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.Рост кредитного портфеля Новикомбанка за прошедшие четыре года составил более 160% и достиг 417 млрд рублей. При этом значительно улучшилось его качество, подчеркивают эксперты, уровень резервирования с 2017 года снизился более чем в 2,5 раза.Приоритетные отрасли кредитования банка – это авиастроение, судостроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, торговля, добывающая промышленность. На компании вне периметра Ростеха сегодня приходится более 34% кредитного портфеля.Банк оценивает не отдельное звено, не один этап, а весь проект целиком. Чем раньше предприятие обратится в банк, тем проще найти инструмент, который действительно подходит для конкретных целей и задач. Предлагаемый Новикомбанком алгоритм может быть полезен не только клиентам – предприятиям реального сектора, но и институтам развития, и профильным министерствам. Он позволяет собрать все доступные механизмы господдержки и средства институтов развития, инструменты финансового рынка в одной "точке", а значит, дает импульс к их широкому использованию.Таким образом, Новикомбанк выступает не просто как кредитная организация, а как экспертная организация, которая знает все существующие меры господдержки и помогает партнерам внедрять их на всех стадиях производственного процесса: от НИОКР до серийного производства. На сегодняшний день действует более 100 различных субсидий в рамках федеральных программ и 1600 региональных мер поддержки. На предприятиях зачастую нет специалистов – финансистов, свободно ориентирующихся в этом многообразии. И банк здесь предлагает свои компетенции: анализирует возможности и целесообразность применения доступных мер господдержки, согласовывает условия их внедрения в проект и обеспечивает их выполнение. В конечном счете банк предоставляет клиенту наиболее комфортную ценовую и срочную структуру сделки в части обслуживания долга.По прогнозам агентств, Новикомбанк продолжит наращивать объем активов и операционные доходы. В долгосрочной перспективе аналитики ожидают рост масштабов бизнеса банка, усиление капитальной позиции на фоне поддержания высокой рентабельности.
https://ria.ru/20210831/pribyl-1748049254.html
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экономика, новикомбанк, банки, #партнерскийматериал, россия
Партнерский материал
15:37 13.10.2021
 

Сразу три ведущих агентства повысили рейтинги Новикомбанка

© Фото : пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк
Новикомбанк - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
Независимые эксперты ведущих рейтинговых агентств, АКРА, "Эксперт РА" и Moody’s улучшили оценку по рейтингам Новикомбанка. Эти решения подтверждают эффективность выбранной стратегии опорного банка Госкорпорации Ростех, улучшение всех ключевых показателей операционной деятельности и значительный вклад в развитие высокотехнологичных отраслей российской промышленности.
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) повысило рейтинг Новикомбанка до уровня A+(RU), прогноз "стабильный". Это, по мнению экспертов, говорит об улучшении оценки достаточности капитала, обусловлено устойчивым бизнес-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности при консервативной оценке риск-профиля банка, а также высокой вероятностью получения поддержки со стороны материнской компании.
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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Чистая прибыль Новикомбанка по МСФО в I полугодии составила 6 млрд рублей
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Новикомбанка до уровня ruA со стабильным прогнозом, отметив, что роль банка в обслуживании предприятий Госкорпорации продолжает расти. По подсчетам "Эксперт РА", за 2019 - 2020 годы доля Новикомбанка в кредитном портфеле Ростеха выросла с 14% до 23%, а по итогам 2021 года она увеличится до 25%.
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный" по долгосрочным депозитным рейтингам Новикомбанка, подтвердив уровень рейтинга "Ba3". Улучшение прогноза, по мнению экспертов, обусловлено повышением показателей качества активов и достаточности капитала финансовой организации, которые вместе с поддержанием стабильной прибыльности снижают кредитные риски. "Банк продемонстрировал устойчивость к неблагоприятной операционной среде в 2020 году, когда экономика России пострадала от пандемии коронавируса и падения цен на нефть", – сообщают аналитики Moody's.

Стратегия роста

Данная синхронность ведущих агентств, по мнению экспертов, неслучайна и объясняется тем, что Новикомбанк последовательно улучшает все показатели операционной эффективности и демонстрирует качественный рост нормативов достаточности капитала. За отчетный год норматив достаточности совокупного капитала существенно вырос и стабильно превышает 12%, что является комфортным уровнем с учетом регуляторных требований к банкам. При этом в среднесрочном горизонте данный показатель будет увеличиваться благодаря принятому акционером банка решению об установлении фиксированной доли выплат дивидендного потока не более 25% от чистой прибыли, отмечают в Банке.
В более глобальном смысле – Новикомбанк уже достиг ряда ключевых ориентиров, заложенных в стратегии развития. Этот документ был утвержден в 2017 году. Банк фактически уже стал эффективным центром финансирования высокотехнологичных отраслей российской промышленности.
© Фото : пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк
Новикомбанк - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
Новикомбанк
За четыре года Новикомбанк сумел подняться на 16 позиций в рейтинге банков по размеру активов и занять 20-е место. Рост активов за этот период составил более 177%. Капитал банка вырос на 75%.
"Рентабельность и операционная эффективность банка рассматриваются аналитиками как высокие. По данным РСБУ, за период с 01 июля 2020 года по 01 июля 2021 года показатель ROE по прибыли после налогообложения составил более 17%, CIR=31%", – сообщается в отчете "Эксперт РА".Столь низкое значение CIR свидетельствует об оптимальном управлении затратами и о качественной организации бизнес-процессов, при которых банк несет минимальные затраты на поддержание своей деятельности, обеспечивая при этом более высокие, чем в среднем по банковской системе, темпы роста и развитие регионального присутствия.
Средний показатель cost/income Новикомбанка на протяжении трех лет не превышает 25%, при том, что по банковской системе среднее значение превосходит 40%. Рентабельность капитала Новикомбанка на протяжении двух лет тоже выше среднерыночных уровней – более 20% (при средних показателях– 14-16%).
Повышение рейтингов, безусловно, позволит Новикомбанку стать участником большего числа госпрограмм и расширить перечень мер господдержки, которые он предлагает компаниям-заемщикам. Более 50% кредитного портфеля Новикомбанка – это предприятия "Ростеха", участвующие в нацпроектах.
Являя собой многопрофильную структуру, "Ростех" объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны, работающих в таких отраслях, как: авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Ростех постоянно развивается. Сегодня это и ключевой поставщик технологий "Умного города", и участник программы по цифровизации государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разработчик планов развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем.
Как важное звено финансовой структуры Госкорпорации, Новикомбанк вслед за акционером наращивает список отраслей присутствия, тем самым обеспечивая органическую диверсификацию структуры доходов.
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Новикомбанк повысил ставки по рублевым и валютным вкладам

Поддержка промышленности

Эксперты рейтинговых агентств отметили в отчетах, что за последние годы в Новикомбанке сформирован качественный кредитный портфель. Драйвером его роста является активная поддержка предприятий реального сектора, которые участвуют в реализации мероприятий, направленных на достижение национальных целей развития, а также финансирование программ диверсификации. Банк предоставляет средства на реализацию инвестиционных проектов для организации выпуска современной конкурентоспособной продукции, расширение и модернизацию производственной базы предприятий, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Рост кредитного портфеля Новикомбанка за прошедшие четыре года составил более 160% и достиг 417 млрд рублей. При этом значительно улучшилось его качество, подчеркивают эксперты, уровень резервирования с 2017 года снизился более чем в 2,5 раза.
Приоритетные отрасли кредитования банка – это авиастроение, судостроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, торговля, добывающая промышленность. На компании вне периметра Ростеха сегодня приходится более 34% кредитного портфеля.
"Новикомбанк не только финансирует текущие и инвестиционные потребности промышленных предприятий, но и работает над тем, чтобы клиенты могли эффективно выполнять поставленные перед ними стратегические задачи. Одна из ключевых – наращивать производство гражданской продукции. Понимая, что этот процесс сопряжен со многими трудностями, банк разработал новый алгоритм взаимодействия с промышленностью", – отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева. "По сути, - пояснила она, - банк выступает в роли "генерального конструктора" комплексного предложения, объединяющего все доступные банковские продукты, возможности рынка капитала, меры господдержки и другие формы финансирования. Поэтому очень важно приходить к нам с проектами на самой ранней стадии – еще на уровне идеи".
© Фото : пресс-служба НовикомбанкаПредседатель Правления "Новикомбанка" Елена Георгиева
Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
Председатель Правления "Новикомбанка" Елена Георгиева
Банк оценивает не отдельное звено, не один этап, а весь проект целиком. Чем раньше предприятие обратится в банк, тем проще найти инструмент, который действительно подходит для конкретных целей и задач. Предлагаемый Новикомбанком алгоритм может быть полезен не только клиентам – предприятиям реального сектора, но и институтам развития, и профильным министерствам. Он позволяет собрать все доступные механизмы господдержки и средства институтов развития, инструменты финансового рынка в одной "точке", а значит, дает импульс к их широкому использованию.
Таким образом, Новикомбанк выступает не просто как кредитная организация, а как экспертная организация, которая знает все существующие меры господдержки и помогает партнерам внедрять их на всех стадиях производственного процесса: от НИОКР до серийного производства. На сегодняшний день действует более 100 различных субсидий в рамках федеральных программ и 1600 региональных мер поддержки. На предприятиях зачастую нет специалистов – финансистов, свободно ориентирующихся в этом многообразии. И банк здесь предлагает свои компетенции: анализирует возможности и целесообразность применения доступных мер господдержки, согласовывает условия их внедрения в проект и обеспечивает их выполнение. В конечном счете банк предоставляет клиенту наиболее комфортную ценовую и срочную структуру сделки в части обслуживания долга.
По прогнозам агентств, Новикомбанк продолжит наращивать объем активов и операционные доходы. В долгосрочной перспективе аналитики ожидают рост масштабов бизнеса банка, усиление капитальной позиции на фоне поддержания высокой рентабельности.
"Мы уделяем большое внимание работе с рейтинговыми агентствами, оценки которых отражают реальное состояние и перспективы развития Банка. Кроме того, преимущества, которые получает Банк в результате повышения кредитных рейтингов, безусловно, влияют на улучшение условий кредитования клиентов из числа предприятий реального сектора и их сотрудников. Это позволяет нам более эффективно решать поставленную акционером задачу - качественно исполнять функции опорного банка Госкорпорации и обеспечивать наилучшие условия финансирования как организациям "Ростеха", так и российской промышленности в целом", - подчеркивает Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.
 
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