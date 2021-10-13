https://ria.ru/20211013/restorany-1754309375.html

В Michelin заявили, что пандемия не повлияла на оценку ресторанов в Москве

В Michelin заявили, что пандемия не повлияла на оценку ресторанов в Москве - РИА Новости, 13.10.2021

В Michelin заявили, что пандемия не повлияла на оценку ресторанов в Москве

Гастрономический гид Michelin должен был адаптироваться к работе в условиях пандемии COVID-19 в плане временных рамок посещения ресторанов, но методика оценки... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T07:42

2021-10-13T07:42

2021-10-13T07:42

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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости, Людмила Орищенко. Гастрономический гид Michelin должен был адаптироваться к работе в условиях пандемии COVID-19 в плане временных рамок посещения ресторанов, но методика оценки заведений осталась неизменной, заявил в интервью РИА Новости международный директор гида Гвендаль Пулленек.Четырнадцатого октября будет представлен первый гид Michelin по кафе и ресторанам Москвы. Россия станет 33-й страной, где выпускают гид Michelin, а Москва - первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками."Пандемия повлияла на ресторанное дело во всем мире, и гид Michelin должен был адаптироваться. Москва в этом смысле не была исключением. Мы должны были адаптироваться в плане сроков проекта, но мы не шли на компромисс в плане нашей методики (оценки ресторанов – ред.)", - отметил Пулленек.По его словам, о проекте в Москве планировалось объявить ранее. "Но нам потребовалось больше времени, чем предполагалось изначально, чтобы провести все необходимые визиты в рестораны в условиях, которые соответствуют нашей методике. И чтобы был проведен отбор, который соответствует нашим стандартам и нашим ценностям", - подчеркнул международный директор гида.Он отметил, что присуждаемые заведениям звезды Michelin в разных странах имеют одну и ту же ценность.Путеводитель Michelin - наиболее известный и влиятельный из гастрономических рейтингов мира, выпускаемый с 1900 года. Один лишь факт упоминания ресторана в нем даже без присуждения звезды - признание мастерства шефа. Процесс отбора заведений для путеводителя строго конфиденциален. Эксперты гида путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом кафе и ресторане. На его основе и происходит рейтингование - в главном офисе в Париже.В феврале в интервью РИА Новости Пулленек рассказал о главных критериях оценки ресторанов: в первую очередь, это качество кухни, умение, знания, мастерство шеф-повара и всей его команды. Инспекторы оценивают гармонию вкусов, способность сочетать продукты как в меню, так и в одной тарелке, уникальность шефа и постоянство работы заведения, отмечал он.

https://ria.ru/20211012/restorany-1754125033.html

https://ria.ru/20211013/gastronomiya-1754302398.html

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