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Туризм
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Реки в Европе начали очищать с помощью пузырьков
Реки в Европе начали очищать с помощью пузырьков - РИА Новости, 13.10.2021
Реки в Европе начали очищать с помощью пузырьков
В Нидерландах изобрели устройство, которое создает в воде "стену" из воздушных пузырьков, очищая реки от мусора и отходов, пишет "Европульс". РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T00:30
2021-10-13T00:30
туризм
экология
мусор
амстердам
нидерланды
португалия
новости - туризм
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Нидерландах изобрели устройство, которое создает в воде "стену" из воздушных пузырьков, очищая реки от мусора и отходов, пишет "Европульс".Необычный гаджет — это на самом деле простой шланг с дырочками, который кидают на дно рек в районе портов. Пузырьки, выходящие из него, могут поднимать на поверхность до 86 процентов пластика.Уточняется, что "стену" размещают таким образом, чтобы весь мусор собирался в одном месте: так его проще потом вылавливать.Устройство уже протестировали в Амстердаме. Летом 2022 года его начнут использовать для очищения рек и в столице Португалии — Порту.
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экология, мусор, амстердам, нидерланды, португалия, новости - туризм
00:30 13.10.2021
 
Реки в Европе начали очищать с помощью пузырьков

В Нидерландах придумали необычный способ очистки рек от пластика

© Фото : Виталий Ковальчук Река Плава, пляж в Крапивне
Река Плава, пляж в Крапивне - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : Виталий Ковальчук
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Нидерландах изобрели устройство, которое создает в воде "стену" из воздушных пузырьков, очищая реки от мусора и отходов, пишет "Европульс".
Необычный гаджет — это на самом деле простой шланг с дырочками, который кидают на дно рек в районе портов. Пузырьки, выходящие из него, могут поднимать на поверхность до 86 процентов пластика.
Уточняется, что "стену" размещают таким образом, чтобы весь мусор собирался в одном месте: так его проще потом вылавливать.
Устройство уже протестировали в Амстердаме. Летом 2022 года его начнут использовать для очищения рек и в столице Португалии — Порту.
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