https://ria.ru/20211013/reki-1754147388.html

Реки в Европе начали очищать с помощью пузырьков

Реки в Европе начали очищать с помощью пузырьков - РИА Новости, 13.10.2021

Реки в Европе начали очищать с помощью пузырьков

В Нидерландах изобрели устройство, которое создает в воде "стену" из воздушных пузырьков, очищая реки от мусора и отходов, пишет "Европульс". РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T00:30

2021-10-13T00:30

2021-10-13T00:30

туризм

экология

мусор

амстердам

нидерланды

португалия

новости - туризм

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Нидерландах изобрели устройство, которое создает в воде "стену" из воздушных пузырьков, очищая реки от мусора и отходов, пишет "Европульс".Необычный гаджет — это на самом деле простой шланг с дырочками, который кидают на дно рек в районе портов. Пузырьки, выходящие из него, могут поднимать на поверхность до 86 процентов пластика.Уточняется, что "стену" размещают таким образом, чтобы весь мусор собирался в одном месте: так его проще потом вылавливать.Устройство уже протестировали в Амстердаме. Летом 2022 года его начнут использовать для очищения рек и в столице Португалии — Порту.

https://ria.ru/20211011/rybalka-1754013930.html

амстердам

нидерланды

португалия

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экология, мусор, амстердам, нидерланды, португалия, новости - туризм