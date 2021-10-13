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В Нижнем Новгороде нашли женщину, бросившую ребенка в коляске
В Нижнем Новгороде нашли женщину, бросившую ребенка в коляске - РИА Новости, 13.10.2021
В Нижнем Новгороде нашли женщину, бросившую ребенка в коляске
Женщина, бросившая своего ребенка в коляске на окраине Нижнего Новгорода, найдена, в отношении нее возбуждено дело об оставлении в опасности, сообщила... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:06
2021-10-13T11:06
происшествия
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Женщина, бросившая своего ребенка в коляске на окраине Нижнего Новгорода, найдена, в отношении нее возбуждено дело об оставлении в опасности, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.Около 16 часов 24 сентября жительница Нижнего Новгорода обнаружила детскую коляску с ребенком в возрасте примерно около года около магазина на Мончегорской улице. Подождав некоторое время, женщина позвонила в полицию. Прибывшие на место полицейские передали ребенка врачам, его жизни ничего не угрожает. Сотрудники полиции установили мать малолетнего ребенка и начали ее поиски."Женщина найдена, в отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (Оставление в опасности). Ранее, в марте 2021 года, в отношении данной гражданки был составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.
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происшествия, нижний новгород, россия
11:06 13.10.2021
 
В Нижнем Новгороде нашли женщину, бросившую ребенка в коляске

В Нижнем Новгороде нашли женщину, которая бросила младенца в коляске на улице

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Женщина, бросившая своего ребенка в коляске на окраине Нижнего Новгорода, найдена, в отношении нее возбуждено дело об оставлении в опасности, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Около 16 часов 24 сентября жительница Нижнего Новгорода обнаружила детскую коляску с ребенком в возрасте примерно около года около магазина на Мончегорской улице. Подождав некоторое время, женщина позвонила в полицию. Прибывшие на место полицейские передали ребенка врачам, его жизни ничего не угрожает. Сотрудники полиции установили мать малолетнего ребенка и начали ее поиски.
"Женщина найдена, в отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (Оставление в опасности). Ранее, в марте 2021 года, в отношении данной гражданки был составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.
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