https://ria.ru/20211013/realme-1754378724.html
Новая версия оболочки для смартфонов realme получила функции Android 12
Новая версия оболочки для смартфонов realme получила функции Android 12 - РИА Новости, 13.10.2021
Новая версия оболочки для смартфонов realme получила функции Android 12
Компания realme официально представила оболочку realme UI 3.0. Новая версия отличается усовершенствованным интерфейсом с поддержкой новых функций Android 12. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:34
2021-10-13T14:34
2021-10-13T14:34
наука
технологии
realme
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Компания realme официально представила оболочку realme UI 3.0. Новая версия отличается усовершенствованным интерфейсом с поддержкой новых функций Android 12.Третья версия realme UI внешне отличается от нынешней 2.0 — иконки обрели объем, а использование полупрозрачных слоев позволило сохранить визуальную воздушность. Среда realme UI 3.0 выглядит дружелюбнее, понятнее и логичнее благодаря иной организации пространства: на этот раз дизайнеры снизили плотность количества отображаемой на одном экране информации. Вместе с тем были проработаны размеры заголовков, контрастность символов и текста.Теперь realme UI 3.0 поддерживает общую настройку цветовой темы и персонализацию в режиме Always on Display. К набору системной информации и уведомлений добавляется фотография, которую можно выбрать самостоятельно. Кстати, в realme UI 3.0 используется маскот бренда — космического кота реалмяу. Несколько его версий смогут встречать пользователя на экране AoD.И без того быстрая realme UI стала еще быстрее. Общая скорость работы с памятью была увеличена, фрагментация памяти минимизирована, а приложения стали запускаться с использованием интеллектуальных алгоритмов планирования ресурсов. В результате нагрузка на память снизилась на 30 процентов, общая скорость запуска приложений выросла на 13 процентов, а автономность — на 12 процентов. Всплывающие окна (Floating Window 2.0) также перешли в realme UI 3.0, пользователи могут управлять ими и настраивать под индивидуальные сценарии работы со смартфоном.Разработчики realme UI 3.0 уделили внимание и конфиденциальности. Например, пользователь может удалить информацию о геолокации и скрытые данные об устройстве с фотографии перед отправкой. Ряд ограничений защищает данные от запросов приложений: при считывании локации realme UI 3.0 вместо конкретной отметки может отправить сервису неопределенную. Пользователи получат возможность контроля работы приложений — сможет легко отслеживать выданные им разрешения и наблюдать за фоновой работой сервисов.
https://ria.ru/20210929/realme-1752158705.html
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технологии, realme
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Компания realme официально представила оболочку realme UI 3.0. Новая версия отличается усовершенствованным интерфейсом с поддержкой новых функций Android
12.
Третья версия realme UI внешне отличается от нынешней 2.0 — иконки обрели объем, а использование полупрозрачных слоев позволило сохранить визуальную воздушность. Среда realme UI 3.0 выглядит дружелюбнее, понятнее и логичнее благодаря иной организации пространства: на этот раз дизайнеры снизили плотность количества отображаемой на одном экране информации. Вместе с тем были проработаны размеры заголовков, контрастность символов и текста.
Теперь realme UI 3.0 поддерживает общую настройку цветовой темы и персонализацию в режиме Always on Display. К набору системной информации и уведомлений добавляется фотография, которую можно выбрать самостоятельно. Кстати, в realme UI 3.0 используется маскот бренда — космического кота реалмяу. Несколько его версий смогут встречать пользователя на экране AoD.
И без того быстрая realme UI стала еще быстрее. Общая скорость работы с памятью была увеличена, фрагментация памяти минимизирована, а приложения стали запускаться с использованием интеллектуальных алгоритмов планирования ресурсов. В результате нагрузка на память снизилась на 30 процентов, общая скорость запуска приложений выросла на 13 процентов, а автономность — на 12 процентов. Всплывающие окна (Floating Window 2.0) также перешли в realme UI 3.0, пользователи могут управлять ими и настраивать под индивидуальные сценарии работы со смартфоном.
Разработчики realme UI 3.0 уделили внимание и конфиденциальности. Например, пользователь может удалить информацию о геолокации и скрытые данные об устройстве с фотографии перед отправкой. Ряд ограничений защищает данные от запросов приложений: при считывании локации realme UI 3.0 вместо конкретной отметки может отправить сервису неопределенную. Пользователи получат возможность контроля работы приложений — сможет легко отслеживать выданные им разрешения и наблюдать за фоновой работой сервисов.