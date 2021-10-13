https://ria.ru/20211013/reabilitatsiya-1754418197.html
Средства реабилитации можно арендовать онлайн в Подмосковье
Средства реабилитации можно арендовать онлайн в Подмосковье - РИА Новости, 13.10.2021
Средства реабилитации можно арендовать онлайн в Подмосковье
Взять средство реабилитации в Подмосковье во временное пользование можно онлайн через приложение "Соцуслуги", сообщает пресс-служба министерства социального... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T17:00
2021-10-13T17:00
2021-10-13T17:00
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Взять средство реабилитации в Подмосковье во временное пользование можно онлайн через приложение "Соцуслуги", сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.Она уточнила, что во временное пользование можно взять кресла-коляски, ходунки, трости, многофункциональные кровати и другие средства реабилитации."В приложении также можно записаться на занятия проекта "Активное долголетие", оформить услуги сиделки и волонтеров. А в ближайшее время функционал приложения будет расширен, и в него войдут сервисы для семей с детьми", – отметила Каклюгина.
https://ria.ru/20211012/podmoskove-1754185859.html
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