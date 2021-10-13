https://ria.ru/20211013/reabilitatsiya-1754418197.html

Средства реабилитации можно арендовать онлайн в Подмосковье

Средства реабилитации можно арендовать онлайн в Подмосковье - РИА Новости, 13.10.2021

Средства реабилитации можно арендовать онлайн в Подмосковье

Взять средство реабилитации в Подмосковье во временное пользование можно онлайн через приложение "Соцуслуги", сообщает пресс-служба министерства социального... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T17:00

2021-10-13T17:00

2021-10-13T17:00

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Взять средство реабилитации в Подмосковье во временное пользование можно онлайн через приложение "Соцуслуги", сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.Она уточнила, что во временное пользование можно взять кресла-коляски, ходунки, трости, многофункциональные кровати и другие средства реабилитации."В приложении также можно записаться на занятия проекта "Активное долголетие", оформить услуги сиделки и волонтеров. А в ближайшее время функционал приложения будет расширен, и в него войдут сервисы для семей с детьми", – отметила Каклюгина.

https://ria.ru/20211012/podmoskove-1754185859.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье)