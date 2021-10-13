https://ria.ru/20211013/putin-1754457277.html

Путин призвал глав спецслужб СНГ следить за ситуацией в мире

Путин призвал глав спецслужб СНГ следить за ситуацией в мире - РИА Новости, 13.10.2021

Путин призвал глав спецслужб СНГ следить за ситуацией в мире

Важно четко отслеживать ситуацию в мире, анализировать риски и вызовы, адекватно реагировать на них, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T20:35

2021-10-13T20:35

2021-10-13T20:35

в мире

владимир путин

снг

весь мир

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Важно четко отслеживать ситуацию в мире, анализировать риски и вызовы, адекватно реагировать на них, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами спецслужб стран СНГ."Как и прежде, вашим ведомствам важно четко отслеживать складывающуюся обстановку. Любые вызовы и риски. Всесторонне анализировать, просчитывать, как они могут повлиять на безопасность в нашем общем регионе, какие негативные последствия могут вызвать для международной политической, экономической, гуманитарной сферы, и адекватно на них, соответственно, реагировать", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211013/sng-1754455133.html

весь мир

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