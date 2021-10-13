https://ria.ru/20211013/putin-1754457277.html
Путин призвал глав спецслужб СНГ следить за ситуацией в мире
Путин призвал глав спецслужб СНГ следить за ситуацией в мире - РИА Новости, 13.10.2021
Путин призвал глав спецслужб СНГ следить за ситуацией в мире
Важно четко отслеживать ситуацию в мире, анализировать риски и вызовы, адекватно реагировать на них, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T20:35
2021-10-13T20:35
2021-10-13T20:35
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Важно четко отслеживать ситуацию в мире, анализировать риски и вызовы, адекватно реагировать на них, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами спецслужб стран СНГ."Как и прежде, вашим ведомствам важно четко отслеживать складывающуюся обстановку. Любые вызовы и риски. Всесторонне анализировать, просчитывать, как они могут повлиять на безопасность в нашем общем регионе, какие негативные последствия могут вызвать для международной политической, экономической, гуманитарной сферы, и адекватно на них, соответственно, реагировать", - сказал Путин.
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Путин призвал глав спецслужб СНГ следить за ситуацией в мире
Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ призвал четко отслеживать ситуацию в мире