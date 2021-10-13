https://ria.ru/20211013/putin-1754414024.html
Некоторые страны злоупотребляют климатической повесткой, заявил Путин
Некоторые страны злоупотребляют климатической повесткой, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2021
Некоторые страны злоупотребляют климатической повесткой, заявил Путин
Некоторые страны прикрываются климатической повесткой и злоупотребляют опасениями людей для получения выгоды, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:40
2021-10-13T16:40
2021-10-13T16:40
в мире
москва
владимир путин
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости/Прайм. Некоторые страны прикрываются климатической повесткой и злоупотребляют опасениями людей для получения выгоды, считает президент России Владимир Путин."Нужно профессионально действовать, а сегодня очень многие решения принимаются на авось, исходя из текущей политической конъюнктуры. На мой взгляд, многие участники этого процесса злоупотребляют опасениями людей в связи с изменениями климата для достижения внутриполитических целей и, может быть, для какой-то выгоды экономического характера", - сказал Путин, выступая в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели.Он пояснил, что развитие низкоуглеродной энергетики тоже связано с производством оборудования, созданием инфраструктуры и так далее.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20211013/razvitie-1754383426.html
https://ria.ru/20211013/sanktsii-1754386615.html
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в мире, москва, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
Некоторые страны злоупотребляют климатической повесткой, заявил Путин
Путин заявил, что некоторые страны злоупотребляют климатической повесткой ради выгоды