https://ria.ru/20211013/putin-1754414024.html

Некоторые страны злоупотребляют климатической повесткой, заявил Путин

Некоторые страны злоупотребляют климатической повесткой, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2021

Некоторые страны злоупотребляют климатической повесткой, заявил Путин

Некоторые страны прикрываются климатической повесткой и злоупотребляют опасениями людей для получения выгоды, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:40

2021-10-13T16:40

2021-10-13T16:40

в мире

москва

владимир путин

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости/Прайм. Некоторые страны прикрываются климатической повесткой и злоупотребляют опасениями людей для получения выгоды, считает президент России Владимир Путин."Нужно профессионально действовать, а сегодня очень многие решения принимаются на авось, исходя из текущей политической конъюнктуры. На мой взгляд, многие участники этого процесса злоупотребляют опасениями людей в связи с изменениями климата для достижения внутриполитических целей и, может быть, для какой-то выгоды экономического характера", - сказал Путин, выступая в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели.Он пояснил, что развитие низкоуглеродной энергетики тоже связано с производством оборудования, созданием инфраструктуры и так далее.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211013/razvitie-1754383426.html

https://ria.ru/20211013/sanktsii-1754386615.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, москва, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021