https://ria.ru/20211013/putin-1754362770.html
В Кремле рассказали об общении Путина с Мишустиным и Голиковой
В Кремле рассказали об общении Путина с Мишустиным и Голиковой - РИА Новости, 13.10.2021
В Кремле рассказали об общении Путина с Мишустиным и Голиковой
Президент РФ Владимир Путин по десять раз в день общается с премьером Михаилом Мишустиным и вице-премьером Татьяной Голиковой, в том числе и по ситуации с... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:21
2021-10-13T13:21
2021-10-13T13:53
политика
владимир путин
татьяна голикова
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по десять раз в день общается с премьером Михаилом Мишустиным и вице-премьером Татьяной Голиковой, в том числе и по ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."С кабмином это каждый день обсуждается. Президент каждый день по десять раз общается с премьер-министром, с Голиковой, поэтому это тема, которая сейчас в первых строках повестки дня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируется ли на этой неделе отдельное совещание президента с кабмином по ситуации с коронавирусом.
https://ria.ru/20211013/vaktsina-1754366408.html
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политика, владимир путин, татьяна голикова, михаил мишустин, россия
13:21 13.10.2021 (обновлено: 13:53 13.10.2021)
В Кремле рассказали об общении Путина с Мишустиным и Голиковой
Песков заявил, что Путин по десять раз в день общается с Мишустиным и Голиковой