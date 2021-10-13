https://ria.ru/20211013/putin-1754362770.html

В Кремле рассказали об общении Путина с Мишустиным и Голиковой

В Кремле рассказали об общении Путина с Мишустиным и Голиковой - РИА Новости, 13.10.2021

В Кремле рассказали об общении Путина с Мишустиным и Голиковой

Президент РФ Владимир Путин по десять раз в день общается с премьером Михаилом Мишустиным и вице-премьером Татьяной Голиковой, в том числе и по ситуации с... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:21

2021-10-13T13:21

2021-10-13T13:53

политика

владимир путин

татьяна голикова

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по десять раз в день общается с премьером Михаилом Мишустиным и вице-премьером Татьяной Голиковой, в том числе и по ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."С кабмином это каждый день обсуждается. Президент каждый день по десять раз общается с премьер-министром, с Голиковой, поэтому это тема, которая сейчас в первых строках повестки дня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируется ли на этой неделе отдельное совещание президента с кабмином по ситуации с коронавирусом.

https://ria.ru/20211013/vaktsina-1754366408.html

россия

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политика, владимир путин, татьяна голикова, михаил мишустин, россия