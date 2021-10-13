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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211013/puteshestviya-1754035728.html
Туристы поделились рецептами борьбы с осенней хандрой
Туристы поделились рецептами борьбы с осенней хандрой - РИА Новости, 13.10.2021
Туристы поделились рецептами борьбы с осенней хандрой
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они поддерживают оптимистический настрой осенью, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T06:50
2021-10-13T06:50
туризм
испания
таиланд
италия
турция
греция
сочи
новости - туризм
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они поддерживают оптимистический настрой осенью, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2510 пользователей и выяснили, что большинство (92 процента) из них старается отправиться в поездки. После возвращения у 57 процентов настроение становится гораздо лучше.Среди стран и городов, которые уже помогали респондентам пережить хандру, лидируют Таиланд и Италия — их называли по восемь процентов. Турция способствовала возвращению бодрости духа у шести процентов путешественников, Испания — у 5,5 процента, Санкт-Петербург — у пяти процентов. Грецию и Сочи отметили по 3,3 процента респондентов.Однако многим не важно, где приводить эмоциональное состояние в норму. Главное, чтобы в стране или городе было тепло (так считают 13 процентов пользователей). Семь процентов говорят, что не могут взбодриться без отдыха у моря или в горах. Стольким же необходимо получить новые впечатления или эмоции в приключениях.Перезарядиться после осеннего путешествия удавалось 89 процентам опрошенных. Три четверти туристов делали это в компании семьи и близких.Примечательно, что большинству (52 процента) не важно, сколько длится отдых — силы появляются, даже если поездка занимает меньше недели.
https://ria.ru/20211011/ekaterinburg-1753644481.html
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испания, таиланд, италия, турция, греция, сочи, новости - туризм, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, праздники, стиль жизни
06:50 13.10.2021
 
Туристы поделились рецептами борьбы с осенней хандрой

Россияне рассказали, как борются с осенней хандрой с помощью путешествий

© РИА Новости / Александр АндреевПляж, Таиланд
Пляж, Таиланд - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они поддерживают оптимистический настрой осенью, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2510 пользователей и выяснили, что большинство (92 процента) из них старается отправиться в поездки. После возвращения у 57 процентов настроение становится гораздо лучше.
Среди стран и городов, которые уже помогали респондентам пережить хандру, лидируют Таиланд и Италия — их называли по восемь процентов. Турция способствовала возвращению бодрости духа у шести процентов путешественников, Испания — у 5,5 процента, Санкт-Петербург — у пяти процентов. Грецию и Сочи отметили по 3,3 процента респондентов.
Однако многим не важно, где приводить эмоциональное состояние в норму. Главное, чтобы в стране или городе было тепло (так считают 13 процентов пользователей). Семь процентов говорят, что не могут взбодриться без отдыха у моря или в горах. Стольким же необходимо получить новые впечатления или эмоции в приключениях.
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Перезарядиться после осеннего путешествия удавалось 89 процентам опрошенных. Три четверти туристов делали это в компании семьи и близких.
Примечательно, что большинству (52 процента) не важно, сколько длится отдых — силы появляются, даже если поездка занимает меньше недели.
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