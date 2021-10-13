https://ria.ru/20211013/puteshestviya-1754035728.html

Туристы поделились рецептами борьбы с осенней хандрой

Туристы поделились рецептами борьбы с осенней хандрой - РИА Новости, 13.10.2021

Туристы поделились рецептами борьбы с осенней хандрой

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они поддерживают оптимистический настрой осенью, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T06:50

2021-10-13T06:50

2021-10-13T06:50

туризм

испания

таиланд

италия

турция

греция

сочи

новости - туризм

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они поддерживают оптимистический настрой осенью, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2510 пользователей и выяснили, что большинство (92 процента) из них старается отправиться в поездки. После возвращения у 57 процентов настроение становится гораздо лучше.Среди стран и городов, которые уже помогали респондентам пережить хандру, лидируют Таиланд и Италия — их называли по восемь процентов. Турция способствовала возвращению бодрости духа у шести процентов путешественников, Испания — у 5,5 процента, Санкт-Петербург — у пяти процентов. Грецию и Сочи отметили по 3,3 процента респондентов.Однако многим не важно, где приводить эмоциональное состояние в норму. Главное, чтобы в стране или городе было тепло (так считают 13 процентов пользователей). Семь процентов говорят, что не могут взбодриться без отдыха у моря или в горах. Стольким же необходимо получить новые впечатления или эмоции в приключениях.Перезарядиться после осеннего путешествия удавалось 89 процентам опрошенных. Три четверти туристов делали это в компании семьи и близких.Примечательно, что большинству (52 процента) не важно, сколько длится отдых — силы появляются, даже если поездка занимает меньше недели.

https://ria.ru/20211011/ekaterinburg-1753644481.html

https://ria.ru/20211005/lakhdenpokhya-1752295423.html

испания

таиланд

италия

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греция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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