https://ria.ru/20211013/prigovor-1754362563.html
Суд вынес приговор жительнице Самарской области за попытку убить младенца
Суд вынес приговор жительнице Самарской области за попытку убить младенца - РИА Новости, 13.10.2021
Суд вынес приговор жительнице Самарской области за попытку убить младенца
Суд в Самарской области ограничил свободу на два года местной жительнице, которая пыталась убить новорожденного сына, завернув его в одеяло и пакет и убрав в... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:20
2021-10-13T13:20
2021-10-13T13:20
происшествия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САМАРА, 13 окт - РИА Новости. Суд в Самарской области ограничил свободу на два года местной жительнице, которая пыталась убить новорожденного сына, завернув его в одеяло и пакет и убрав в шкаф, сообщается на сайте СК РФ.Следствием и судом установлено, что в сентябре 2020 года женщина, ранее не состоявшая на учете в женской консультации по беременности и родам, родила здорового мальчика. Далее, по данным СК РФ, не желая заниматься его воспитанием, осужденная завернула новорожденного ребенка в одеяло и поместила в полимерный пакет, завязав при этом горловину, после чего убрала его в шкаф. Младенца удалось спасти, так как плачь ребенка услышала родственница осужденной, зашедшая в квартиру. Мальчика доставили в больницу, в настоящее время, по информации СК, его жизни и здоровью ничего не угрожает."Судом женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. Она признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Суд вынес приговор жительнице Самарской области за попытку убить младенца
Суд ограничил свободу на два года жительнице Самарской области за попытку убить младенца
САМАРА, 13 окт - РИА Новости.
Суд в Самарской области
ограничил свободу на два года местной жительнице, которая пыталась убить новорожденного сына, завернув его в одеяло и пакет и убрав в шкаф, сообщается на сайте СК РФ
.
Следствием и судом установлено, что в сентябре 2020 года женщина, ранее не состоявшая на учете в женской консультации по беременности и родам, родила здорового мальчика. Далее, по данным СК РФ, не желая заниматься его воспитанием, осужденная завернула новорожденного ребенка в одеяло и поместила в полимерный пакет, завязав при этом горловину, после чего убрала его в шкаф. Младенца удалось спасти, так как плачь ребенка услышала родственница осужденной, зашедшая в квартиру. Мальчика доставили в больницу, в настоящее время, по информации СК, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
"Судом женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. Она признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении.