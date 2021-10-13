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Суд вынес приговор жительнице Самарской области за попытку убить младенца
Суд вынес приговор жительнице Самарской области за попытку убить младенца - РИА Новости, 13.10.2021
Суд вынес приговор жительнице Самарской области за попытку убить младенца
Суд в Самарской области ограничил свободу на два года местной жительнице, которая пыталась убить новорожденного сына, завернув его в одеяло и пакет и убрав в... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:20
2021-10-13T13:20
происшествия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САМАРА, 13 окт - РИА Новости. Суд в Самарской области ограничил свободу на два года местной жительнице, которая пыталась убить новорожденного сына, завернув его в одеяло и пакет и убрав в шкаф, сообщается на сайте СК РФ.Следствием и судом установлено, что в сентябре 2020 года женщина, ранее не состоявшая на учете в женской консультации по беременности и родам, родила здорового мальчика. Далее, по данным СК РФ, не желая заниматься его воспитанием, осужденная завернула новорожденного ребенка в одеяло и поместила в полимерный пакет, завязав при этом горловину, после чего убрала его в шкаф. Младенца удалось спасти, так как плачь ребенка услышала родственница осужденной, зашедшая в квартиру. Мальчика доставили в больницу, в настоящее время, по информации СК, его жизни и здоровью ничего не угрожает."Судом женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. Она признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении.
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происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:20 13.10.2021
 
Суд вынес приговор жительнице Самарской области за попытку убить младенца

Суд ограничил свободу на два года жительнице Самарской области за попытку убить младенца

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САМАРА, 13 окт - РИА Новости. Суд в Самарской области ограничил свободу на два года местной жительнице, которая пыталась убить новорожденного сына, завернув его в одеяло и пакет и убрав в шкаф, сообщается на сайте СК РФ.
Следствием и судом установлено, что в сентябре 2020 года женщина, ранее не состоявшая на учете в женской консультации по беременности и родам, родила здорового мальчика. Далее, по данным СК РФ, не желая заниматься его воспитанием, осужденная завернула новорожденного ребенка в одеяло и поместила в полимерный пакет, завязав при этом горловину, после чего убрала его в шкаф. Младенца удалось спасти, так как плачь ребенка услышала родственница осужденной, зашедшая в квартиру. Мальчика доставили в больницу, в настоящее время, по информации СК, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
"Судом женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. Она признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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ПроисшествияСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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