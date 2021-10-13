https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754357783.html

Глава ОП Крыма назвал назначение Поклонской "призом" за работу

Глава ОП Крыма назвал назначение Поклонской "призом" за работу - РИА Новости, 13.10.2021

Глава ОП Крыма назвал назначение Поклонской "призом" за работу

Председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук поздравил Наталью Поклонскую с назначением послом РФ в Кабо-Верде, отметив, что она получила "приз"... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T12:53

2021-10-13T12:53

2021-10-13T12:53

политика

оон

севастополь

кабо-верде

владимир путин

наталья поклонская

александр форманчук

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601513692_0:0:2808:1580_1920x0_80_0_0_42213d677534fed703ed661fbfdb4d02.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук поздравил Наталью Поклонскую с назначением послом РФ в Кабо-Верде, отметив, что она получила "приз" за свою работу для полуострова после воссоединения с Россией.В среду стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде."Можно только поздравить Поклонскую с почетным для нее назначением... Можно считать, что она получила в этой должности приз за всё то полезное, что сделала в свое время для республики в первые годы после возвращения Крыма в Россию", - сказал РИА Новости Форманчук.Поклонская с мая 2014 по октябрь 2016 года занимала должность прокурора Республики Крым.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754339650.html

https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754341161.html

севастополь

кабо-верде

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, оон, севастополь, кабо-верде, владимир путин, наталья поклонская, александр форманчук, россия