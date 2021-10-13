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https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754357783.html
Глава ОП Крыма назвал назначение Поклонской "призом" за работу
Глава ОП Крыма назвал назначение Поклонской "призом" за работу - РИА Новости, 13.10.2021
Глава ОП Крыма назвал назначение Поклонской "призом" за работу
Председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук поздравил Наталью Поклонскую с назначением послом РФ в Кабо-Верде, отметив, что она получила "приз"... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:53
2021-10-13T12:53
политика
оон
севастополь
кабо-верде
владимир путин
наталья поклонская
александр форманчук
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук поздравил Наталью Поклонскую с назначением послом РФ в Кабо-Верде, отметив, что она получила "приз" за свою работу для полуострова после воссоединения с Россией.В среду стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде."Можно только поздравить Поклонскую с почетным для нее назначением... Можно считать, что она получила в этой должности приз за всё то полезное, что сделала в свое время для республики в первые годы после возвращения Крыма в Россию", - сказал РИА Новости Форманчук.Поклонская с мая 2014 по октябрь 2016 года занимала должность прокурора Республики Крым.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754339650.html
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политика, оон, севастополь, кабо-верде, владимир путин, наталья поклонская, александр форманчук, россия
12:53 13.10.2021
 
Глава ОП Крыма назвал назначение Поклонской "призом" за работу

Глава ОП Крыма: Поклонская получила "приз" после воссоединения полуострова с Россией

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Наталья Поклонская во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук поздравил Наталью Поклонскую с назначением послом РФ в Кабо-Верде, отметив, что она получила "приз" за свою работу для полуострова после воссоединения с Россией.
В среду стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 11:35
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
"Можно только поздравить Поклонскую с почетным для нее назначением... Можно считать, что она получила в этой должности приз за всё то полезное, что сделала в свое время для республики в первые годы после возвращения Крыма в Россию", - сказал РИА Новости Форманчук.
Поклонская с мая 2014 по октябрь 2016 года занимала должность прокурора Республики Крым.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 11:44
Поклонская прокомментировала назначение послом в Кабо-Верде
 
ПолитикаООНСевастопольКабо-ВердеВладимир ПутинНаталья ПоклонскаяАлександр ФорманчукРоссия
 
 
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