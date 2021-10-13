https://ria.ru/20211013/pogoda-1754310174.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 13.10.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Облачная погода, местами небольшие дожди ожидают москвичей в среду, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T07:58
2021-10-13T07:58
2021-10-13T07:58
общество
погода
елена волосюк
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшие дожди ожидают москвичей в среду, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик добавила, что ожидается юго-восточный ветер, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20211006/zima-1753308106.html
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общество, погода, елена волосюк
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптик Волосюк сообщила, что в Москве в среду ожидается до плюс 12 градусов