https://ria.ru/20211013/pogoda-1754310174.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 13.10.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Облачная погода, местами небольшие дожди ожидают москвичей в среду, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T07:58

2021-10-13T07:58

2021-10-13T07:58

общество

погода

елена волосюк

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшие дожди ожидают москвичей в среду, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик добавила, что ожидается юго-восточный ветер, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20211006/zima-1753308106.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, погода, елена волосюк