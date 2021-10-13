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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211013/ploschadki-1754417237.html
Еще 229 губернаторских детских площадок установят в Подмосковье
Еще 229 губернаторских детских площадок установят в Подмосковье - РИА Новости, 13.10.2021
Еще 229 губернаторских детских площадок установят в Подмосковье
Еще 229 детских игровых площадок площадью от 300 до 450 квадратных метров установят на территории Подмосковья в 2022 году, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:54
2021-10-13T16:54
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Еще 229 детских игровых площадок площадью от 300 до 450 квадратных метров установят на территории Подмосковья в 2022 году, сообщил журналистам министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Установка площадок пройдет в рамках губернаторской программы утвержденной в 2013 году. Площадки представляют собой игровые комплексы площадью 300 и 450 квадратных метров с резиновым покрытием, урнами и информационными стендами. Список мест для установки сформирован органами местного самоуправления по результатам интернет-голосования на портале "Добродел"."Всего с 2013 года мы установили более 1,2 тысяч современных детских площадок, в планах на следующий год установить еще 229 таких комплексов в 56 городских округах", - сообщил Хайкин.
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общество, московская область (подмосковье), михаил хайкин
16:54 13.10.2021
 

Еще 229 губернаторских детских площадок установят в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкДетская площадка во дворе жилых домов в Московской области
Детская площадка во дворе жилых домов в Московской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Еще 229 детских игровых площадок площадью от 300 до 450 квадратных метров установят на территории Подмосковья в 2022 году, сообщил журналистам министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Установка площадок пройдет в рамках губернаторской программы утвержденной в 2013 году. Площадки представляют собой игровые комплексы площадью 300 и 450 квадратных метров с резиновым покрытием, урнами и информационными стендами. Список мест для установки сформирован органами местного самоуправления по результатам интернет-голосования на портале "Добродел".
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"Всего с 2013 года мы установили более 1,2 тысяч современных детских площадок, в планах на следующий год установить еще 229 таких комплексов в 56 городских округах", - сообщил Хайкин.
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Михаил Хайкин
 
 
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