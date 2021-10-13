https://ria.ru/20211013/ploschadki-1754417237.html

Еще 229 губернаторских детских площадок установят в Подмосковье

Еще 229 губернаторских детских площадок установят в Подмосковье - РИА Новости, 13.10.2021

Еще 229 губернаторских детских площадок установят в Подмосковье

Еще 229 детских игровых площадок площадью от 300 до 450 квадратных метров установят на территории Подмосковья в 2022 году, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:54

2021-10-13T16:54

2021-10-13T16:54

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

михаил хайкин

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Еще 229 детских игровых площадок площадью от 300 до 450 квадратных метров установят на территории Подмосковья в 2022 году, сообщил журналистам министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Установка площадок пройдет в рамках губернаторской программы утвержденной в 2013 году. Площадки представляют собой игровые комплексы площадью 300 и 450 квадратных метров с резиновым покрытием, урнами и информационными стендами. Список мест для установки сформирован органами местного самоуправления по результатам интернет-голосования на портале "Добродел"."Всего с 2013 года мы установили более 1,2 тысяч современных детских площадок, в планах на следующий год установить еще 229 таких комплексов в 56 городских округах", - сообщил Хайкин.

https://ria.ru/20210927/dobrodel-1752019363.html

московская область (подмосковье)

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2021

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общество, московская область (подмосковье), михаил хайкин