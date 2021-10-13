https://ria.ru/20211013/otnosheniya-1754393009.html

США привержены построению стабильных отношений с Россией, заявила Нуланд

США привержены построению стабильных отношений с Россией, заявила Нуланд - РИА Новости, 13.10.2021

США привержены построению стабильных отношений с Россией, заявила Нуланд

Замгоссекретаря Виктория Нуланд по итогам визита в Москву заявила, что США хотят предсказуемости в диалоге с Россией. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:22

2021-10-13T15:22

2021-10-13T17:55

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москва

дмитрий козак

александр фомин

виктория нуланд

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Замгоссекретаря Виктория Нуланд по итогам визита в Москву заявила, что США хотят предсказуемости в диалоге с Россией."Очень ценю откровенный и продуктивный обзор отношений с (помощником президента по международным делам Юрием. — Прим. ред.) Ушаковым в Кремле, который состоялся этим утром. Мы остаемся привержены стабильным и предсказуемым отношениям с Россией", — процитировал в своем Twitter-аккаунте слова Нуланд пресс-секретарь американского посольства Джейсон Ребхольц.В ее расписании на среду значились встречи с Ушаковым, а также с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком. Ранее она пообщалась с замглавы МИД Сергеем Рябковым. Он назвал беседу "предельно откровенной" и полезной, но отметил, что позиции сторон пока плохо стыкуются. Нуланд в Госдепе считается одним из главных специалистов по России и странам бывшего СССР, в прошлом курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.При этом она с 2019 года находилась в черном списке Москвы. Ей был запрещен въезд в Россию, однако страны договорились, чтобы в обмен на снятие этого ограничения США выдали визу и. о. замдиректора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константину Воронцову.

https://ria.ru/20211012/nuland-1754100347.html

https://ria.ru/20211013/nuland-1754387025.html

сша

россия

москва

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сша, россия, в мире, москва, дмитрий козак, александр фомин, виктория нуланд