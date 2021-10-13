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Британцы попросили Путина о помощи
"Путин, спаси нас". Британцы обратились к президенту России - РИА Новости, 14.10.2021
Британцы попросили Путина о помощи
Читатели Daily Mail обратились к Владимиру Путину из-за топливного кризиса в Европе. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-13T20:18
2021-10-14T04:16
в мире
великобритания
владимир путин
евросоюз
газпром
борис джонсон
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Читатели Daily Mail обратились к Владимиру Путину из-за топливного кризиса в Европе.Выступая на энергетической неделе в Москве, российский лидер отметил, что нехватка газа в Европе произошла из-за того, что в подземные хранилища вовремя не закачали нужный объем сырья и тем самым создали дефицит. Путин назвал заявления о том, что Россия использует свои возможности в энергетике как геополитическое оружие, необоснованными."Нам нужно стать энергетически независимыми &lt;…&gt; Это потребует больших затрат, но оно того стоит, поскольку обеспечит нашу безопасность", — полагает Morerum."Позиция Евросоюза по "Северному потоку — 2" просто фантастически нелогична. Ими движет паранойя и необоснованные опасения, что Россия будет использовать магистраль в политических целях. При этом никто не может назвать хоть одну газовую сделку, в которой Москва не выполнила свои обязательства. Тем временем цена на топливо для потребителей стремительно растет", — отметил London99."Я был бы рад, если бы он возглавил Великобританию", — поделился мыслями FLOTUS.В последнее время в мире наблюдается серьезный рост цен на энергоносители. Эксперты считают, что это происходит из-за низкой наполняемости подземных хранилищ газа в Европе и повышенного спроса на СПГ в Азии.В МИД России отвергли обвинения в том, что Москва "специально влияет" на стоимость энергоносителей, чтобы сертифицировать "Северный поток — 2". В "Газпроме" заверили, что выполняют все контрактные обязательства по поставкам газа: их объемы близки к историческому максимуму.
https://ria.ru/20211013/revansh-1754401285.html
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в мире, великобритания, владимир путин, евросоюз, газпром, борис джонсон, северный поток — 2, россия
20:18 13.10.2021 (обновлено: 04:16 14.10.2021)
 
"Путин, спаси нас". Британцы обратились к президенту России

Читатели британской Daily Mail обратились к Путину из-за топливного кризиса

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы во время карантина, введенного в связи с коронавирусом
Вид на Лондон с южного берега Темзы во время карантина, введенного в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Читатели Daily Mail обратились к Владимиру Путину из-за топливного кризиса в Европе.
Выступая на энергетической неделе в Москве, российский лидер отметил, что нехватка газа в Европе произошла из-за того, что в подземные хранилища вовремя не закачали нужный объем сырья и тем самым создали дефицит. Путин назвал заявления о том, что Россия использует свои возможности в энергетике как геополитическое оружие, необоснованными.
"Путин, пожалуйста, спаси нас от Бориса (Джонсона — Прим. ред.)", — написал Rob.
"Нам нужно стать энергетически независимыми <…> Это потребует больших затрат, но оно того стоит, поскольку обеспечит нашу безопасность", — полагает Morerum.
"Позиция Евросоюза по "Северному потоку — 2" просто фантастически нелогична. Ими движет паранойя и необоснованные опасения, что Россия будет использовать магистраль в политических целях. При этом никто не может назвать хоть одну газовую сделку, в которой Москва не выполнила свои обязательства. Тем временем цена на топливо для потребителей стремительно растет", — отметил London99.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 15:55
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"Я был бы рад, если бы он возглавил Великобританию", — поделился мыслями FLOTUS.
"Перестаньте винить Путина. В кризисе в нашей стране виноват исключительно премьер-министр Борис Джонсон и никто другой", — считает Nhskid.
В последнее время в мире наблюдается серьезный рост цен на энергоносители. Эксперты считают, что это происходит из-за низкой наполняемости подземных хранилищ газа в Европе и повышенного спроса на СПГ в Азии.
В МИД России отвергли обвинения в том, что Москва "специально влияет" на стоимость энергоносителей, чтобы сертифицировать "Северный поток — 2". В "Газпроме" заверили, что выполняют все контрактные обязательства по поставкам газа: их объемы близки к историческому максимуму.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на совещании по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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В миреВеликобританияВладимир ПутинЕвросоюзГазпромБорис ДжонсонСеверный поток — 2Россия
 
 
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