Британцы попросили Путина о помощи

20:18 13.10.2021 (обновлено: 04:16 14.10.2021)
"Путин, спаси нас". Британцы обратились к президенту России
Читатели британской Daily Mail обратились к Путину из-за топливного кризиса
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы во время карантина, введенного в связи с коронавирусом
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Читатели Daily Mail обратились к Владимиру Путину из-за топливного кризиса в Европе.
Выступая на энергетической неделе в Москве, российский лидер отметил, что нехватка газа в Европе произошла из-за того, что в подземные хранилища вовремя не закачали нужный объем сырья и тем самым создали дефицит. Путин назвал заявления о том, что Россия использует свои возможности в энергетике как геополитическое оружие, необоснованными.
"Путин, пожалуйста, спаси нас от Бориса (Джонсона — Прим. ред.)", — написал Rob.
"Нам нужно стать энергетически независимыми <…> Это потребует больших затрат, но оно того стоит, поскольку обеспечит нашу безопасность", — полагает Morerum.
"Позиция Евросоюза по "Северному потоку — 2" просто фантастически нелогична. Ими движет паранойя и необоснованные опасения, что Россия будет использовать магистраль в политических целях. При этом никто не может назвать хоть одну газовую сделку, в которой Москва не выполнила свои обязательства. Тем временем цена на топливо для потребителей стремительно растет", — отметил London99.
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"Я был бы рад, если бы он возглавил Великобританию", — поделился мыслями FLOTUS.
"Перестаньте винить Путина. В кризисе в нашей стране виноват исключительно премьер-министр Борис Джонсон и никто другой", — считает Nhskid.
В МИД России отвергли обвинения в том, что Москва "специально влияет" на стоимость энергоносителей, чтобы сертифицировать "Северный поток — 2". В "Газпроме" заверили, что выполняют все контрактные обязательства по поставкам газа: их объемы близки к историческому максимуму.