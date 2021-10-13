https://ria.ru/20211013/obraschenie-1754455418.html

Британцы попросили Путина о помощи

"Путин, спаси нас". Британцы обратились к президенту России - РИА Новости, 14.10.2021

Британцы попросили Путина о помощи

Читатели Daily Mail обратились к Владимиру Путину из-за топливного кризиса в Европе. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-13T20:18

2021-10-13T20:18

2021-10-14T04:16

в мире

великобритания

владимир путин

евросоюз

газпром

борис джонсон

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Читатели Daily Mail обратились к Владимиру Путину из-за топливного кризиса в Европе.Выступая на энергетической неделе в Москве, российский лидер отметил, что нехватка газа в Европе произошла из-за того, что в подземные хранилища вовремя не закачали нужный объем сырья и тем самым создали дефицит. Путин назвал заявления о том, что Россия использует свои возможности в энергетике как геополитическое оружие, необоснованными."Нам нужно стать энергетически независимыми <…> Это потребует больших затрат, но оно того стоит, поскольку обеспечит нашу безопасность", — полагает Morerum."Позиция Евросоюза по "Северному потоку — 2" просто фантастически нелогична. Ими движет паранойя и необоснованные опасения, что Россия будет использовать магистраль в политических целях. При этом никто не может назвать хоть одну газовую сделку, в которой Москва не выполнила свои обязательства. Тем временем цена на топливо для потребителей стремительно растет", — отметил London99."Я был бы рад, если бы он возглавил Великобританию", — поделился мыслями FLOTUS.В последнее время в мире наблюдается серьезный рост цен на энергоносители. Эксперты считают, что это происходит из-за низкой наполняемости подземных хранилищ газа в Европе и повышенного спроса на СПГ в Азии.В МИД России отвергли обвинения в том, что Москва "специально влияет" на стоимость энергоносителей, чтобы сертифицировать "Северный поток — 2". В "Газпроме" заверили, что выполняют все контрактные обязательства по поставкам газа: их объемы близки к историческому максимуму.

https://ria.ru/20211013/revansh-1754401285.html

https://ria.ru/20211013/gaz-1754420346.html

великобритания

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, великобритания, владимир путин, евросоюз, газпром, борис джонсон, северный поток — 2, россия